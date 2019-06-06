Художница создает из бумаги фантастические композиции из цветов: фото

Художница Захра Аммар создает сложные поделки из бумаги. Она убеждена, что бумага – это универсальный материал, с помощью которого можно реализовать самые причудливые идеи.

После того, как Захра с мужем переехала из Пакистана в американский город Сакраменто, художница поняла, что в этой жизни еще много чего не попробовала. Сначала она увлеклась поэзией и даже издала собственный сборник. А потом уже перешла от работы на бумаге к работе с ней.

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Женщина самостоятельно осваивала технику нового для нее дела. Изготовление одной композиции может занимать от одного дня до полугода, поскольку тысячи деталей имеют различные размеры и форму.

"Я вырезаю и складываю бумагу по-своему. Это искусство, которое содержит определенные темы, которые близки мне", – говорит Захра.



Захра Аммар // Comstock's

Сейчас Захара основала собственные курсы по квиллингу и выставляет работы в США.

Квиллинг – это древний вид искусства изготовления плоских или объемных композиций из бумаги.

"Для меня искусство – это общение, где недостаточно слов. Все то вокруг меня, что имеет что сказать, вдохновляет меня. Это может быть хорошая еда, дождь, земной предмет, поход, смех или очень интенсивный разговор. Это все о том, чтобы спросить себя: "Если бы я перевела это на язык своей работы, как бы я это сделала?"– рассказала художница.