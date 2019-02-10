Художница воспроизвела стильные выходы беременной Меган Маркл: очаровательные кадры

Герцогиня Сассекская стала настоящим примером для подражания. Многие британки копируют ее образы, а вот остальные с удовольствием повторяют их на бумаге.

Талантливая художница, которая в сети подписывает свои работы именем Дженнифер Валлез, настолько поражена королевской семьей, создавшей необычный проект. Художница воспроизводит каждый выход беременной герцогини Сассекской на бумаге. При этом образ Меган Маркл она делает похожим на персонажа мультфильма, что добавляет уникальности картинам Дженнифер Валлез.

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На знаменитости и популярности герцогини Сассекской художница еще и умело зарабатывает. Она предлагает фанатам королевской семьи не только необычные картины с принцем Гарри и Меган Маркл, но и чашки или календари с их мультипликационными копиями.

Меган Маркл в художественном проекте / Instagram / @royalsketchesbyjenv