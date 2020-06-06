Британский уличный художник Бэнкси прославился своими граффити на острые социальные темы. Художник посвятил очередной шедевр волне протестов против расизма и произвола полиции в США. Он отметил, что с расовой дискриминацией должны бороться именно белые люди.

Традиционно новый арт-объект неизвестный художник с псевдонимом Бэнкси показал в инстаграм-профиле. Он создал картину, на которой изображен мемориальный портрет с размытым темным лицом со светлыми глазами, рядом с которым расположены букеты цветов и свечи. Самая высокая свеча поджигает американский флаг, который висит над портретом.

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К трагическому граффити Бэнкси добавил подпись, в которой признался, что сначала хотел дать возможность высказаться темнокожему населению Америки и прислушаться к их мнению. Однако впоследствии понял, что решение проблемы расовой дискриминации лежит на плечах белых граждан. Он сравнил расизм с трубой, которая затапливает квартиру этажом ниже.

"Темнокожие люди терпят неудачу из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она топит квартиры людей, которые живут внизу. Эта система заставляет их страдать, но им не под силу ее исправить. Они и не смогут – никто не пустит их в квартиру наверху", – написал Бэнкси.

Это проблема белых людей. И если белые люди не решат ее, кому-то придется подняться этажом выше и выбить дверь,

– признался художник.

Что стало причиной протестов в США?

25 мая афроамериканца Джоржа Флойда задержали правоохранители. В сеть попало видео, на котором видно, что полицейский 7 минут прижимал шею мужчины к земле и отпустил его только тогда, когда он уже был без сознания. Произвол полиции завершился смертью Флойда. 4 полицейских, которые участвовали в задержании, уволили со службы.

США охватили массовые протесты, которые переросли в мародерство: сжигают и грабят магазины. В результате столкновений с полицией задержаны тысячи американцев, а власти решили ввести комендантский час в местах вспышки протестов. Борьбу против расизма и вседозволенности полиции поддерживают и мировые звезды. Так, вместе с американцами скандировали Ариана Гране, Нина Добрев, Эмили Ратаковски, Тимоти Шаламе, Кара Делевинь. Кроме того, во вторник, 2 июня, звезды в соцсетях поддержали протесты против расизма акцией Blackout Tuesday, опубликовав в инстаграм-профилях черные квадраты в знак солидарности.