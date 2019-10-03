Художник Бэнкси открыл магазин без дверей в Лондоне: как выглядит загадочный шоурум – фото

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Бэнкси
Бэнкси / Instagram / @banksy

Английский андерграундный художник граффити под псевдонимом Бэнкси открыл магазин Gross Domestic Product со своими культовыми работами в лондонском районе Кройдон.

О запуске собственного магазина Бэнкси сообщил на своей инстаграм-странице. Однако шоурум выглядит как выставочная площадка, которую можно осмотреть только с улицы, а зайти внутрь становится невозможно.

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Художник решил продавать свои работы на сайте grossdomesticproduct.com, а в Лондоне их можно будет рассмотреть в течение двух недель. Отметим, что творения Бэнкси являются безумно дорогими. Впоследствии деньги андеграунд-художник жертвует на благотворительность, помогая благотворительным организациям.

Открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются). Это в Кройдоне,
– написал художник в инстаграме, опубликовав первые фото шоурума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 

Так, на снимках можно увидеть наиболее культовые работы Бэнкси: граффити с ребенком, который играется со снегом (на самом деле это пепел), пуленепробиваемый жилет, который художник создал для выступления музыканта Stormzy на фестивале Гластонбери в 2019 году, Тони Тигра с пачки хлопьев компании Kellogg's в виде ковра и другие.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charli Andrews (@charliandrews)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kooper (@kooper.co)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pip Holden (@pippi_d_2)

 

Кто такой Бэнкси? Работы известного уличного художника всегда обращаются к самым разнообразным политическим и социальным темам. Стрит-арт Бэнкси стал отражением современной эпохи. Художник высмеивает наше общество потребителей, которое зациклено на покупке ненужного хлама.

Работы Бэнкси на злободневные темы вызывают возмущение со стороны борцов за чистоту городских стен, а иногда их даже выламывают с фасадов зданий. Имя бристольского художника постоянно появляется на первых полосах газет, но он до сих пор сохраняет анонимность и скрывается от полиции. Поэтому его работы, как правило, рождаются поздно ночью.

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Теги: LifeStyle Лондон Исскусство Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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