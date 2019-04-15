Художник из Индии создает фантастические картины, не используя кисточку: фото и видео

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Картина Сурай Пателя
Картина Сурай Пателя / Facebook // Suraj Patel

Художник Сурай Патель, который живет в индийском городе Мумбаи, любит эксперименты не только с цветами, которые предстанут на холсте, но и инструментами. И, обычно, кисточками не пользуется.

Свои абстрактные картины Патель создает с помощью специальных лопаток, шпателей и палочек. Верхние слои краски укладывает так, как надо, непосредственно из тюбиков.

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Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

Как художник Сурай Патель создавал картину "Весна": видео​

 
 

Процесс рождения картины не только не скрывает, да еще и учит других – все записывает на видео и выкладывает на своем YouTube-канале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

Как художник Сурай Патель создавал картину "Лавандовое поле": видео

Картини Пателя насичені кольорами і виглядають рельєфно через велику кількість фарби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

Художник отмечает, что еще с детства был влюблен в цвета. Ведь, по его мнению, этот мир прекрасен именно потому, что он цветной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Исскусство Новости культуры
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