Художник из Индии создает фантастические картины, не используя кисточку: фото и видео

Художник Сурай Патель, который живет в индийском городе Мумбаи, любит эксперименты не только с цветами, которые предстанут на холсте, но и инструментами. И, обычно, кисточками не пользуется.

Свои абстрактные картины Патель создает с помощью специальных лопаток, шпателей и палочек. Верхние слои краски укладывает так, как надо, непосредственно из тюбиков.

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Процесс рождения картины не только не скрывает, да еще и учит других – все записывает на видео и выкладывает на своем YouTube-канале.

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Картини Пателя насичені кольорами і виглядають рельєфно через велику кількість фарби.

Художник отмечает, что еще с детства был влюблен в цвета. Ведь, по его мнению, этот мир прекрасен именно потому, что он цветной.