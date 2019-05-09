Художник нарисовал картину Ван Гога на воде: впечатляющее видео

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"Звездная ночь", нарисованная на воде
"Звездная ночь", нарисованная на воде / Screenshot

Художник из Турции под псевдонимом Garip AY создает удивительные картины на воде. Одну из них он посвятил творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога – создал его портрет и "Звездную ночь".

Техника, в которой работает художник, называется эбру. Это древняя уникальная форма искусства, которую преимущественно использовали в странах Востока. Она заключается в том, что рисунок создают на воде, а затем замысловатыми движениями переносят его на бумагу или другую поверхность.

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"Звездная ночь" Ван Гога VS "Звездная ночь" Garip AY

 

Ван Гог написал знаменитую "Звездную ночь" во время лечения в психбольнице в Сен-Реми. Вдохновился художник пейзажем, который увидел из окна своей палаты рано утром.

Этим утром я выглянул из окна и увидел окружающий ландшафт задолго до рассвета, когда на небе была одна-единственная утренняя заря, которая казалась очень большой. Добиньи и Руссо уже ее рисовали, выражая всю свойственную ей интимность, весь необъятный покой и величие, но также добавляя к картине что-то очень личное, что-то отчаянное. К таким эмоциям я не чувствую отвращения,
– описывал тот рассвет Ван Гог в письме к брату Тео.

Писал картину художник уже днем – из памяти. В полотне вылилась вся эмоциональная буря художника, спровоцированная красотой утренней зари.

Картину Ван Гога "Звездная ночь" нарисовали на воде: видео

В активе турецкого художника немало работ. В частности, рекламных и с шоу талантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

Художник с командой также создал креативный ролик для сериала Netflix "Корона". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

 

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