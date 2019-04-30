Художник потратил 10 лет на создание крупнейшей в мире скульптуры птицы: как она выглядит

Природный парк в индийском штате Керала всегда привлекал множество туристов. А сейчас их стало еще больше, ведь там появилась самая большая в мире скульптура птицы. На ее создание ушло 10 лет.

Гигантский Ятай, который лежит на спине, на самом деле является шедевром архитектуры. Ведь птица является необычным фасадом здания, который назвали Центром Земли Ятая (Jatayu Earth's Center). Расположен он на возвышенности, поэтому оттуда открывается волшебный вид на местную природу, пишет My Modern Met.

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Воплощали идею скульптор Раджив Аншал совместно с Министерством туризма Индии. Птица Ятай имеет 60 метров в длину, 45 метров в ширину и 20 метров в высоту.



Центр Земля Ятая // Keral Tourism

Скульптура вискодетализована, как то фактурность перья, и функциональная – по ней позволяют ходить. Поскольку крылья касаются земли, то по ним можно влезти на саму птицу.

Ятай является символической фигурой в индуистском эпосе (Рамаяна), известный как "благородная птица божественного происхождения". Существует легенда о том, что Ятай пытался спасти Ситу – жену Рамы, который является воплощением Вишну и Кришны. Ситу похитил демон Равана, и тогда птица пришла к ней на защиту. В борьбе Равана отрубил левое крыло Ятаю и скрылся с Сито.

Центр Земли Ятая, Керала, Индия // Shutterstock фото

Автор Центра Земли Ятая посвятил скульптуру "женской безопасности и чести". Это написано при входе в здание. Также, по замыслу автора, сооружение "возвращается в минувшую эпоху, когда люди, животные и другие живые существа заботились друг о друге, а товарищи жили мирно на этой земле".



Скульптура посвящена безопасности женщин // Shutterstock