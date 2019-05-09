Художник повесил "люстру" в лесу: фото уникальной инсталляции

Художник Джон Грейд разработал для Парка скульптур Arte Sella (Тренто, Италия) инсталляцию, которая очень напоминает гигантскую люстру, которую почему-то оставили в лесу. На самом деле это большой резервуар с водой.

Он состоит из сетки и 5 тысяч небольших полуоткрытых емкостей. Когда на инсталляцию смотришь снизу, тебе кажется, что сотни дождевых капель застыли над тобой, передает Bored Panda.

Читайте также: Художник потратил 10 лет на создание крупнейшей в мире скульптуры птицы: как она выглядит



"Резервуар" напоминает люстру

Автор назвал свой проект "Резервуар". Он взаимодействует с природой, позволяя визуализировать для людей влияние дождя и снега. Это такой способ художника не приблизиться к природе, а как бы находиться в ней, однако выйти "сухим из воды".



Инсталляция "Резервуар" в Парке скульптур Arte Sella

Когда инсталляция пуста, она весит 32 килограмма. После обильных осадков вес может увеличиться до 363 килограммов. Когда собранная вода испаряется, "Резервуар" возвращается к своей первоначальной конфигурации.



Емкости крепятся на сетку



"Люстра" накапливает воду

Грейд уверяет, что перед созданием "люстры" он протестовал не одну сетку, чтобы в нее не попали птицы или звери. В конце концов, выбрал очень мелкую, которая, по его словам, является безопасной.



Инсталляция безопасна для животных

В следующей версии инсталляции художник планирует использовать биоразлагаемый пластик.

Все фото – John Grade