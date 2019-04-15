Художник превращает книги в арт-объекты с помощью скальпеля: удивительные фото
Художник из Нью-Йорка Брайан Деттмер заработал себе славу книжного хирурга. Все из-за того, что использует пинцет, ножи, скальпели и другие хирургические инструменты для изготовления арт-объектов из книг.
Трудно описать словами, что именно делает художник. Но это напоминает создание своего рода бумажной скульптуры. Деттмер по определенному принципу вырезает каждую страницу книги, и ее финальный вид образует определенную концепцию и уже является арт-объектом.
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Книга-скульптура Брайана Деттмера
В ход идут любые устаревшие книги. И чем они объемнее, тем лучше. Так фантазия художника имеет большую площадь, где можно развернуться.
Книга-скульптура Брайана Деттмера
Кто-то может обвинить Деттмера в том, что он беспощадно уничтожает книги. Однако он другого мнения. Убеждает, что предлагает уловить внутренние связи книги под другим углом.
Книга-скульптура Брайана Деттмера
Книжные скульптуры Брайана Деттмера: смотрите фото
Все фото – Brian Dettmer.