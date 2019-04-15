Художник превращает книги в арт-объекты с помощью скальпеля: удивительные фото

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Книжные скульптуры Брайана Деттмера
Книжные скульптуры Брайана Деттмера / briandettmer.com

Художник из Нью-Йорка Брайан Деттмер заработал себе славу книжного хирурга. Все из-за того, что использует пинцет, ножи, скальпели и другие хирургические инструменты для изготовления арт-объектов из книг.

Трудно описать словами, что именно делает художник. Но это напоминает создание своего рода бумажной скульптуры. Деттмер по определенному принципу вырезает каждую страницу книги, и ее финальный вид образует определенную концепцию и уже является арт-объектом.

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Книга-скульптура Брайана Деттмера

В ход идут любые устаревшие книги. И чем они объемнее, тем лучше. Так фантазия художника имеет большую площадь, где можно развернуться. 


Книга-скульптура Брайана Деттмера

Кто-то может обвинить Деттмера в том, что он беспощадно уничтожает книги. Однако он другого мнения. Убеждает, что предлагает уловить внутренние связи книги под другим углом.


Книга-скульптура Брайана Деттмера

Книжные скульптуры Брайана Деттмера: смотрите фото

Все фото – Brian Dettmer.

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Теги: LifeStyle Исскусство Новости культуры Новости LifeStyle
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