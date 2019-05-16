Художник "спрятал" в лесах Дании дружелюбных великанов: забавные фото

Датский художник Томас Дамбо создал шесть великанов из дерева и спрятал их в лесах Копенгагена, чтобы поощрить людей ознакомиться с нетуристической частью города.

Скульптуры из проекта "Забытые великаны" создают из переработанных материалов – деревянных паллет, разобранных сараев и заборов. В этом художнику помогают местные волонтеры.

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"Приглашаем не только посмотреть на скульптуры, но и отправиться на поиски сокровищ, и открыть для себя скрытые дары природы", – отметил Дамбо.

Всех существ назвали в честь волонтеров, которые помогали их строить. К слову, создание доброжелательного Тедди дало работу четырем людям. Эта скульптура имеет и утилитарную функцию – его деревянная рука помогает перебраться через ручей. Другие работы служат прибежищем для животных.

Томас, который живет на горе

Оскар, который живет под мостом

Трина с вышины

Спящий Луис

Малыш Тильде

Доброжелательный Тедди

На каждой скульптуре есть подсказка, куда идти, чтобы встретиться со следующим гигантом.



На скульптурах есть стишки-подсказки



Квест "Шесть забытых великанов"

Все фото – Thomas Dambo