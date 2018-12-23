Худшие фильмы 2018 года: рейтинг американского журнала

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Названы худшие фильмы 2018 года
Названы худшие фильмы 2018 года / www.gettyimages.com

Критики журнала The Hollywood Reporter презентовали рейтинг худших фильмов 2018 года.

Рейтинг опубликован на сайте издания. Плохой картиной года стал фильм "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой в главной роли.

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По словам критиков, "Кодекс Готти" лишен напряжения, "местами нелепый, а местами просто скучный".

"Кодекс Готти": смотрите трейлер

Второе место в антирейтинге занял фильм "Робин Гуд: Начало" Отто Батхёрста. В издании говорится, что лента "вышла хуже, чем кто-либо мог представить".

Все, кто имеют отношение к этому безобразию, должны тем или иным образом публично покаяться,
отмечает критик журнала.

Кроме того, говорится, что в картине неудачно подобрано бутафорское оружие и костюмы для актеров.

"Робин Гуд: Начало": смотрите трейлер

Замыкает первую тройку фильм "Пятьдесят оттенков свободы". Авторы отметили, что создатели "пытаются превратить одну из, вероятно, самых скучных пар, когда-либо показанных на киноэкране, в увлекательных персонажей".

"Пятьдесят оттенков свободы": смотрите трейлер

Добавим, что в рейтинг попали такие фильмы, как "Сама жизнь", "Веном", "Щелкунчик и четыре королевства", "Лос-Анджелес в огне", "Операция "Шаровая молния", "Излом времени" и "Суспирия".

Теги: LifeStyle Кино рейтинги
Источник: Lifestyle
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