Худшие фильмы 2019 года по версии американских кинокритиков
Интересные подборки и рейтинги продолжают подрывать сеть с начала декабря 2019 года. Так, на днях в интернете появился материал, в котором "собрались" все неудачные фильмы текущего года по версии кинокритиков. Однако читателям следует помнить, что список худших фильмов составляли не зрители, поэтому мысли могут кардинально отличаться.
Так называемый антирейтинг в области киноиндустрии появился на сайте издания Rolling Stone.
Кстати, здесь самые кассовые фильмы 2019: полный список
В список попало 10 полнометражных фильмов, среди которых также анимационные картины, которые стали рекордсменами по кассовым сборам. Поэтому, вашему вниманию – худшие фильмы 2019 года.
1. "Король Лев" (The Lion King)
"Король Лев": трейлер смотреть онлайн
2. "Кухня" (The Kitchen)
"Кухня": трейлер смотреть онлайн
3. "Двойник" (Gemini Man)
"Двойник": трейлер смотреть онлайн
4. "Щегол" (The Goldfinch)
"Щегол": трейлер смотреть онлайн
5. "Где ты пропала, Бернадетт?" (Where'd You Go, Bernadette)
"Где ты пропала, Бернадетт?": Трейлер смотреть онлайн
6. "Мертвые не умирают" (The Dead Do not Die)
"Мертвые не умирают": трейлер смотреть онлайн
7. "21 мост" (21 Bridges)
"21 мост": трейлер смотреть онлайн
8. "Мидуэй" (Midway)
"Мидуэй": трейлер смотреть онлайн
9. "Стекло" (Glass)
"Стекло": трейлер смотреть онлайн
10. "Рождество на двоих" (Last Christmas)
"Рождество на двоих": трейлер смотреть онлайн