Худшие фильмы 2019 года по версии американских кинокритиков

Интересные подборки и рейтинги продолжают подрывать сеть с начала декабря 2019 года. Так, на днях в интернете появился материал, в котором "собрались" все неудачные фильмы текущего года по версии кинокритиков. Однако читателям следует помнить, что список худших фильмов составляли не зрители, поэтому мысли могут кардинально отличаться.

Так называемый антирейтинг в области киноиндустрии появился на сайте издания Rolling Stone. Кстати, здесь самые кассовые фильмы 2019: полный список В список попало 10 полнометражных фильмов, среди которых также анимационные картины, которые стали рекордсменами по кассовым сборам. Поэтому, вашему вниманию – худшие фильмы 2019 года. 1. "Король Лев" (The Lion King) "Король Лев": трейлер смотреть онлайн 2. "Кухня" (The Kitchen) "Кухня": трейлер смотреть онлайн 3. "Двойник" (Gemini Man) "Двойник": трейлер смотреть онлайн 4. "Щегол" (The Goldfinch) "Щегол": трейлер смотреть онлайн 5. "Где ты пропала, Бернадетт?" (Where'd You Go, Bernadette) "Где ты пропала, Бернадетт?": Трейлер смотреть онлайн 6. "Мертвые не умирают" (The Dead Do not Die) "Мертвые не умирают": трейлер смотреть онлайн 7. "21 мост" (21 Bridges) "21 мост": трейлер смотреть онлайн 8. "Мидуэй" (Midway) "Мидуэй": трейлер смотреть онлайн 9. "Стекло" (Glass) "Стекло": трейлер смотреть онлайн 10. "Рождество на двоих" (Last Christmas) "Рождество на двоих": трейлер смотреть онлайн