Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски

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Рецепт хумуса: как приготовить хумус - рецепты вкусной закуски
Как приготовить хумус в домашних условиях / www.google.com

Хумус – это традиционная закуска из вареного нута (турецкого гороха), которая очень популярна на Ближнем Востоке. К ней добавляются различные масла, орехи и специи. Хумус можно легко приготовить дома. Рецепт популярной закуски – читайте дальше.

Существует множество вариантов того, как приготовить хумус. Его основой являются разнообразные бобовые, или же авокадо. Готовую пасту можно намазывать на хлеб или лепешку. Также хумус можно использовать, как гарнир к рыбе или мясу.

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Как приготовить хумус

Ингредиенты:
– 150 г сухого нута;
– 3 ст. ложки тахини;
– 3 зубчика чеснока;
– 5-6 ст. ложек оливкового масла;
– 2 ч. ложки соли;
– 3 ст. ложки лимонного сока.

Рецепт приготовления хумуса:

Як приготувати хумус

Как приготовить хумус

1. Сухие зерна нута замочите на несколько часов в большом количестве холодной воды. По желанию, можете оставить на всю ночь. Таким образом, нут станет еще более мягче.

2. С зерен нута снимите тонкую кожицу. Сделать это можно так: жидкость, в которой варился нут надо слить в отдельную емкость, откинуть на дуршлаг и промыть ледяной водой. От разницы температур кожура сама отделится от горошин.

3. Очищенный нут измельчите в блендере или кухонном комбайне. К пюре добавьте лимонный сок, тахини, соль с чесноком и 100 миллилитров воды, оставшейся после варки. Постепенно добавляйте к пюре оливковое масло и перемешивайте.

4. Улучшить вкус хумуса можно с помощью разнообразных специй. К закуске идеально подходит паприка, тмин, обжаренный чеснок и молотый черный перец.

5. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью петрушки или кедровыми орешками.

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Как приготовить хумус в мультиварке

Ингредиенты:
– 150 г нута;
– 1,5 ст. ложки конжутнои пасты;
– 1 ложка оливкового масла;
– соль.

Рецепт приготовления хумуса в мультиварке:

Рецепт хумусу в мультиварці

Рецепт хумуса в мультиварке

1. Прежде всего замочите бобы на 7 часов в воде.

2. Залейте новой водой и поставьте варить на 3-3,5 часа. После того, как нут свариться – посолите.

3. Смешайте нут с кунжутной пастой и маслом. Взбейте блендером добавляя отвар из мультиварки для получения нужной консистенции хумуса.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 канал
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