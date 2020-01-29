Хуже всего, что никто не знает ее видение, – Юлия Синькевич о новой руководительнице Госкино

После повторного конкурса Государственное агентство по вопросам кино наконец получило нового руководителя – 39-летнюю Марину Кудерчук. Ранее Юлия Синькевич – единственная кандидатка, которая набрала достаточное количество баллов на трех этапах тестирования – не прошла собеседование с комиссией Национального агентства по вопросам госслужбы.

Как она комментирует результаты конкурса и что думает о новой главе ведомства – экс-кандидатка на должность председателя Госкино и генпродюсер Одесского кинофестиваля рассказала в прямом эфире 24 канала.

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Что известно о Синькевич?

Киевлянка является генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, членом Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), а также членом Украинского оскаровского комитета (с 2019). Также Юлия Синькевич выступила сопродюсером фильма "Родные" (2016 года).

Синькевич объяснила, что победить ей помешали оценки комиссии Национального агентства с госслужбы. Поскольку на момент проведения первого конкурса действовала норма, согласно которой кандидат, набравший по одной из компетенций 0,5 балла, автоматически выбывает из конкурса.

Важно! Украинское сообщество и представители киноиндустрии не согласились с результатами конкурса на должность главы Госкино и обращались к премьер-министру с просьбой вмешаться в процесс избрания нового руководителя, однако никакой реакции не было. В октябре 2019 года было объявлено о новом конкурсе, а Синькевич заявила, что не будет в нем участвовать.

Экс-кандидат на руководителя Госкино подчеркнула, что члены комиссии не выходили на диалог и не комментировали результатов отбора.

"Была только встреча с Александром Стародубцевым – председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, который входит в комиссию по должности. Он сказал, что ставил высокие баллы. Что произошло дальше, мне неизвестно. Думаю, было все же предвзятое отношение", – добавила она.

О новой руководительнице Госкино

29 января 2019 года в Госкино назначили нового руководителя – Марину Кудерчук, которая ранее была директором киноконцертного зала в Запорожье, а также работала в Госэкоинспекции и работала в Запорожской облгосадминистрации.



Председателем Госкино стала Марина Кудерчук

Синькевич рассказала, что знакома с новым руководителем Государственного агентства по вопросам кино. Поскольку как директор кинотеатра Кудерчук несколько раз участвовала в Одесском кинофестивале.

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"Я не общалась с ней на профессиональных мероприятиях, премьерах фильмов или фестивалях. Ее позиции относительно развития киноотрасли не видела и в соцсетях. Кудерчук была заявлена ​​в списке допущенных еще до первого конкурса, но не явилась на него", – отметила она.

И объяснила, что имеет свое видение, каким или какой должен быть председатель Госкино, какими качествами обладать, насколько ориентироваться в украинской киноиндустрии и в международном кинопроцессе.

Это очень важно именно сейчас, когда украинское кино имеет действительно мощный старт. К нам приковано большое внимание, есть возможности для международного сотрудничества. Все это надо делать, иметь конкретное видение и стратегию,

– отметила экс-кандидатка на должность руководителя ведомства.

Синькевич сказала, что соглашается со словами Филиппа Ильенко (предыдущий председатель Госкино – 24 канал) о том, что сейчас все ждут какого-то высказывания Марины Кудерчук.

По мнению генпродюсера Одесского кинофестиваля, худшее в ситуации с избранием председателя Госкино то, что никто ничего не знает. Ведь ни видение, ни стратегия Кудерчук никоим образом не были обсуждены.

Справка. Государственное агентство Украины по вопросам кино входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере кинематографии. Оно является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином.

"Ничего не понятно. Это, конечно, потому, что в последние месяцы в украинской киноиндустрии присутствует определенная турбулентность. Это расшатывает нашу довольно сплоченную кинообщественность. Непонятность вызывает еще больше вопросов", – подытожила Синькевич.