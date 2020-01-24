Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"

Подходит к финалу первая неделя отечественного проката громкой украинской драматической комедии "Мои мысли тихие", которая поразительно подняла планку в восприятии юмора. Вашему вниманию – эксклюзивное интервью с режиссером Антонио Лукичем, исполнительницей главной женской роли Ирмой Витовской и продюсером Дмитрием Сухановым.

В первой части материала узнайте о том, какие курьезные моменты произошли на съемках, для чего Ирма Витовская была вынуждена шифроваться и отзывалась на чужое имя и почему съемки для режиссера были адом.

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Как на самом деле делали доброе и честное кино, где украинцы едва ли не впервые представлены не через "троллинг" в комедийном жанре? Как удалось весело рассказать о драматической жизни героев, не помешало ли это попаданию на международные фестивали? Почему европейцы воспринимают формулировку "украинская комедия" так же как "индийский хоррор" и как удалось развенчать этот миф? Об этом и больше – читайте из первых уст в эксклюзивном интервью.



Интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"

Ваш фильм получил 5 наград на ОМКФ, 2 награды Нацпремии кинокритиков "Киноколо", специальную награду на Международном кинофестивале в Карловых Варах и уже был показан в 11 странах. Видимо, не является скромным хвалить свое детище, но с какой стати вас везде награждают? Если серьезно, что нового и стоющего вам удалось привнести в украинское кино?

Антонио Лукич: Мы попытались создать такое кино, которое угодит почти всем. Это кино создавалось, чтобы все были довольны. Как следствие, действительно получили призы и зрительских симпатий, и молодежного жюри, и критиков.

Дмитрий Суханов: По-моему, у фильма есть мысль, она важная, глубокая и честно рассказанная, поэтому не может не трогать людей. Понимаете, есть фестивальные ожидания, и есть комедийные ожидания в кинозалалах, а мы предложили кино понятное и востребованное и там, и там.



Дмитрий Суханов

Антонио Лукич: Есть экспортное украинское кино, ориентированное на международные площадки. Для европейцев идея об украинской комедии звучит как абсурд, подобно тому, как для нас – индийский хоррор. Ты представляешь этих жизнерадостных индусов, которые только что пели-танцевали, а дальше должно быть страшно... Так и с Украиной.

Мы пытались легко и весело рассказать историю о достаточно драматической жизни героев. И это могло бы стать камнем преткновения для попадания на международные фестивали. Но это людей и удивляло. Они были неожиданно удивлены, что какой-то фильм из Украины может быть веселым и абсурдистским. Хотя наша жизнь нам показывает, что мы живем в эпоху глобального абсурда и эклектики. Мы знаем, что каждая культурная эпоха заканчивается войной. Например, романтизм закончился наполеоновскими войнами и так далее. Мы живем в эпоху эклектики, постмодернизма, когда не сочетается все со всем. И наш фильм – классический представитель этого постмодернизма. Это могло их и удивить.



Режиссер Антонио Лукич

Вы сделали человечное кино, без "сортирного юмора", в котором мы с теплотой узнаем наших мам. Придумали авторский хэштег для приглашения на фильм #зводимамувкiно. Эти все коды и месседжи о взаимодействии мамы и сына понятны на постсоветском пространстве. А на зарубежной площадке были проблемы с восприятием?

Антонио Лукич: Отношения мамы и сына – это универсальная тема и она обычно воспринимается всеми хорошо и понятно. Однако разница не только в векторе ожиданий, но и в симпатиях зрителей. Если принимать во внимание конфликт поколений, на Западе люди почему-то особенно сильно симпатизируют главному герою. В диалогах между мамой и сыном все симпатии забирал Андрей Лидаговский, сыгравший сына. А для нашей аудитории – мама. Это подтверждается и отечественными призами, которые получили актеры, сыгравшие родителей: к примеру, Ахтем Сеитаблаев за роль отца в фильме "Домой" и Ирма Витовская за роль матери в фильме "Мои мысли тихие". Эта мысль подтверждается и реакцией зала: Ирма на Западе – это какой-то шум и отягчающие обстоятельства на пути главного героя к раховской крякве и, как следствие, эмиграции в Канаду.

Дмитрий Суханов: На Западе отношения между родителями и детьми и воспитание детей – более эгоцентричные. А мы живем на рубеже поколений, когда молодое поколение воспитывается в европейской парадигме, а поколение наших мам и родителей – еще в постсоветском, где более общинный и семейный уклад отношений. Соответственно ожидания у них друг от друга – разные. Здесь эта история читается как отношения матери и ребенка, даже больше с точки зрения мамы, а там – как взросления молодого человека, где мама неоправданно истерит и много на себя берет.

Полнометражные комедии, вышедшие за последние годы, отличаются от вашего кино. В ленте "Мои мысли тихие" нет вот этого китчевого искаженного представления украинцев через бурлеск или унижения. У вас главные герои человечные и не вызывают желания смеяться над ними. Почему вы выбрали именно такую ​​подачу персонажей и прогнозировали, что она будет удачной?

Ирма Витовская: Это действительно так, наши персонажи не об унижениях, они из любви.

Антонио Лукич: Каждый раз, когда я хотел подшутить, Дима бил меня электрошокером. Говорил: или мы делаем доброе и честное кино, или...

Ирма Витовская: А мне кажется, что это просто эксплуатация образа Тарапуньки, которая до сих пор тянется. И почему-то украинцев воспринимают через этого персонажа. Это проходит, просто не все поняли, что это уже становится неинтересно. На обывателе еще экспериментируют, но есть тенденции, что это уже таки не смешно.

Что такое сегодняшний архетип? Я тоже одеваю вышиванку на праздники, как данность традиции, но это не значит, что у меня нет гаджета, я не работаю в глобализированном мире. Это делает каждый человек уже в маленьких городках, стоит ли представлять его и дальше неандертальцем?...



Ирма Витовская-Ванца

Антонио Лукич: Украина – самостоятельная и современная страна, часть мирового контекста.

Ирма Витовская: Да, и не надо уже дальше примитизировать образ украинца, как некоего собирательного персонажа из анекдотов, продолжать старую сознательную политику видения такого персонажа.

Дмитрий Суханов: В этом есть большая заслуга того, что телевидение и кино постепенно вытесняется интернетом и стриминговыми платформами. То есть все больше украинцев даже в регионах поглощают мировой контекст. Все таки украинские производители медиа и телепродукта шли на поводу у зрителей: как можно больше пошлого контента делали для зарабатывания денег с как можно больших масс людей. А пока на иностранном контексте наш зритель учится, у него прививается вкус и он постепенно вытесняет безвкусицу. Поэтому и возникает запрос на качественную украинскую комедию.

Ирма Витовская: Мы увидели, как фильмы этого жанра стартовали, а теперь они падают. Это мы поели и все. Зато "Мои мысли тихие" – картина, которая заходит, подняв планку в восприятии юмора.

Антонио Лукич: Планка очень простая, есть комедия ситуаций, комедия положений и комедия характеров. Наш фильм – комедия характеров, где главное находится между строк, не проговаривается, а играется. Помещая странные характеры в соответствующие сцены и ситуации, мы освобождали этот юмор, который чаще звучит в паузах между словами, чем в самих словах.

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В одном интервью, Антонио, ты сказал: "На самом деле, я сам провоцирую неудобства хамством или еще чем-то. Так легче нащупать характер человека, когда видишь, как он выкручивается из глупых ситуаций. Неудобство – это сквозная для меня тема, но жизнь действительно видится мне дискомфортной". А съемки, которые длились три года, тебе казались адом, потому что ты создавал эти неудобства, и тебе в ответ также "прилетало"? Если серьезно, какие курьезные моменты были на съемках?

Антонио Лукич: Я обожаю их создавать, но и сам не люблю чувствовать себя дискомфортно. И главное неудобство в моем понимании – это общение между двумя людьми. Когда неудобство между незнакомцами – это нормально, об этом не интересно снимать и говорить, а когда между близкими людьми – это тема моего фильма. Было ли неудобно на съемках? Да, все время. Поэтому я говорю, что если у вас родители не олигархи, то в кино лучше не лезть. Единицы могут совместить это с личным благополучием, что легче сделать в других странах. Быть кинематографистом в Украине – это архисложно, но и весело.

Ирма – это был радостный луч в наших съемках, профессионализм высшего сорта.

Ирма Витовская: Смешной случай был в Косино, когда я шифровалась. Знаете, как обращалась ко мне съемочная команда? "Ну идите сюда, Галина Антоновна..."

Антонио Лукич: Дело в том, что Ирма – очень узнаваема на Закарпатье. Поэтому нам приходилось ее называть другими именами, чтобы люди не сорвали съемку.

Ирма Витовская: Я там не такая, как они привыкли меня видеть на обложках или в интервью. Поэтому они и не могли полностью узнать.

И как реагировали?

Ирма Витовская: Если кто-то и останавливался, то Антонио быстро называл меня Галиной, – и они проходили мимо.

Антонио Лукич: Скажите правду, они просто просили вас расписаться на их купальниках, но маркера не было, поэтому вы их и "морозили"...

Ирма Витовская: (Смеется) Но это была задача чрезвычайная, чтобы они не поняли.

Дмитрий Суханов: Был еще курьез. В первый съемочный день, вся группа села в поезд и поехала в Ужгород, дорогой мы снимали сцены в поезде. Моя роль, как продюсера, была стать между вагонами и как-то заговорить продавца рыбы, чтобы тот не ходил туда-сюда и не попадал в кадр. А ему надо было срочно походить между вагонами, потому что это его бизнес, а мы здорово мешали.

Антонио Лукич: Диме пришлось купить у него всю ту рыбу, и на съемках мы уже ее доедали.

Ирма Витовская: Может, давайте пошутим?... Ну, Андрей Лидаговский, сыгравший сына, у нас раз сильно напился, что мы два дня не знали, будет ли он сниматься или нет.

Антонио Лукич: Но это не поймут, это неправда, конечно. У Андрея просто проблемы с алкоголизмом (Все смеются).

А вы его поэтому сейчас и не взяли с собой на интервью?

Ирма Витовская-Ванца: На самом деле мы шутим. Андрей – очень воспитанный и интеллигентный человек.

Ирма, а как вам было в актерском дуэте с новичком?

Ирма Витовская: Для меня было шоком, когда узнала, что этот фильм – дебют семерых членов команды. Я не знала, что сценарий – это дебют, то есть автор сценария и режиссер – одно лицо. Кроме этого, дебют главного героя, оператора, главного художника ... И в последний момент я узнала, что это также дебют и продюсерской группы!

Антонио Лукич: Пожалуй, это была катастрофа?...

Ирма Витовская: Нет, это было круто. Как раз тот вариант, когда все люди на своем месте оказались. А бывает же наоборот: не дебют, за работу берутся профи, монстры, а на выходе – ничего.

Какая сцена фильма запомнилась больше всего?

Ирма Витовская: Мы ее называем "сауна". Нас закрыли в старой машинке, где нет проветривания, и мы ездили в очень большую жару на Закарпатье... У нас плавился мозг, мы с трудом вспоминали те диалоги.

Антонио Лукич: Приятным бонусом в тот вечер было то, что мы все-таки приехали в Косино, и нам разрешили пользоваться всеми термальными бассейнами. Фактически только съемочная группа и плавала...

Как режиссеру, какая сцена наиболее удачная?

Антонио Лукич: Зависит от настроения. Сегодня может нравиться сцена с помадой, а в остальные дни – сцена со Славутой. Фильм хоть и является комедией, но мои любимые сцены – драматические. Они просто неожиданно хорошо вышли для меня. Я не думал, что как режиссер могу быть настолько убедительным в такой серьезной беседе.

Ирма Витовская: Когда мы ее делали, ты даже заплакал. В поле сидит режиссер Антонио заплаканный....

Антонио Лукич: Об алкоголизме Андрея можно говорить, а о таких вещах я запрещаю.

Ирма Витовская: А я чуть не раскололась в одной сцене, когда на руль упала!...

Дмитрий Суханов: В фильме есть моменты, когда ты одновременно и смеешься, и плачешь. Это какая-то маленькая магия, которая раскрывается при просмотре.

Ирма Витовская: Это вызов для артиста. Я позвоночником чувствую, что это смешно со стороны, но должна быть в контрапункте.

Антонио Лукич: В этом и был профессионализм. Я бы точно раскололся.

Во второй части интервью читайте, почему главная женская роль писалась исключительно под Ирму Витовскую, каким был самый большой страх при работе над комедией, как мамы "кинобанды" реагируют на драматическую комедию. А также о том, хотели ли создатели фильма эмигрировать подобно главному герою, при каких условиях наше кино станет успешным и прибыльным, действительно ли мы необратимо опоздали и что ждет украинский кинематограф.

Мои мысли тихие: смотрите трейлер фильма онлайн

Всі фото: Сергій Терещенко