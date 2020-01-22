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И снова скандал: принц Гарри и Меган Маркл могут иметь судебную волокиту в Канаде

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Принц Гарри и Меган Маркл угрожают судебным иском / Instagram / @sussexroyal

Герцоги Сассекские переехали в Канаду и пытаются начать кардинально другую жизнь, без чрезмерной публичности и внимания СМИ. Однако это им, кажется, не совсем получается сделать. На днях принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судебным иском канадским журналистам, которые сделали фото герцогини на прогулке.

Как сообщает Forbes, журналисты сделали эффектные фото, когда Меган Маркл с сыном и двумя собаками гуляла в парке Ванкувера. Герцогиня Сассекская не подозревала, что ее фотографируют, ведь папарацци спрятались в кустах и, по словам представителей пары, преследовали звездную маму. Уже на следующий день все СМИ облетели фотографии с беззаботной прогулки Меган Маркл.

Интересно: Они разрушают монархию, удешевляют ее, – отец Меган Маркл отличился острым комментарием

меган маркл
Меган Маркл во время прогулки с сыном в Канаде / Instagram / @hrhofsussex

меган маркл
Меган Маркл во время прогулки с сыном в Канаде / Instagram / @hrhofsussex

Это изрядно разозлило герцогов Сассекских. Поэтому адвокаты супругов направили письмо канадским репортерам, в котором пригрозили судебной волокитой. Поскольку фото Меган и сына Арчи было сделано без ее согласия, юристы будут иметь много шансов выиграть дело.

По неофициальным данным, даже после сложения королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл страдают от папарацци и журналистов. Возле их арендованного имения в Ванкувере всегда подстерегают представители медиа, которые стремятся сделать сенсационный репортаж. Фотографии герцогов Сассекских могут стоить более 10 тысяч долларов, потому есть немало фотографов, которые не прочь заработать такую ​​сумму.

Что известно о "войне" Гарри и Меган со СМИ?В октябре 2019 года принц Гарри и Меган Маркл начали своеобразную войну с журналистами. Королевская чета подала сразу два иска в суд: на Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. По словам герцогов Сассекских, журналисты нарушили их права на конфиденциальность, опубликовав частное письмо Меган к ее отцу. За считанные дни все таблоиды распространили текст переписки. Принц Гарри был возмущен, так как представители СМИ исказили слова его любимой так, чтобы испортить ее имидж.

Недавно стало известно, что журналисты заручились поддержкой Томаса Маркла – отца герцогини. Он станет главным свидетелем и выступит в защиту медиа-ресурсов.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Скандал Принц Гарри
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