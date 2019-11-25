"Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии

Экранизация драматического романа Николаса Серля с Хелен Миррен и Иеном Маккелленом в главных ролях.

Название, трейлер, первые кадры в фильме – все кричит о том, что будет непросто найти правду среди того, что будут выдавать главные герои. На первой же встрече оба признались: он – не Брайан, а она на самом деле не Эстель. На этом открытость и закончилась. Хотя в анкете на сайте знакомств он указал, что не курит, а она – что не пьет, в этой лжи они уже признаваться не хотели. Как и во многих других обманах.

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"Идеальная ложь": официальный кадр из фильма / IMDb

Если бы герои в финале не раскинули на стол все козыри, то мы с вами так и не поняли, кто кого больше обманул и зачем. "Идеальная ложь" держит тетиву загадки натянутой до развязки, которую лучше не знать заранее. Темп и манера фильма достаточно медленные, чтобы утомить или усыпить нетерпеливого зрителя. Если тот зритель еще и концовку будет знать, то лучше сразу эвакуировать его из зала.

Плюс "Идеальной лжи" в том, что именно тогда, когда загадка кажется разгаданной и вы будто бы наконец понимаете контекст, сюжет поворачивается, разрушая последние догадки. Бонусом к лживым соревнованиям становится фоновая история о Второй мировой войне и обычные рядовые жизненные истории, на которые она повлияла.

Но ни загадка, ни кадры Берлина и Лондона не "вытянули" б этот фильм, если бы не Миррен и Маккеллен. Этих двух можно смело называть ветеранами кино во всех лучших возможных смыслах. Они ведут себя тепло и приветливо, но моментами от их подозрительного хладнокровия становится жутко. Оттенки ложной романтики между героями и актерское мастерство британских актеров делает характеры персонажей интереснее их же истории.

Кино держится только на Хелен Миррен и Йене Маккеллене, и этого достаточно, чтобы получить много положительных отзывов среди критиков, не самый плохой рейтинг 6,5 на IMDb, даже отбить свой скромный десятимиллионной бюджет.

Идеальная ложь: смотреть трейлер фильма онлайн

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