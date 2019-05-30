Идеальная платье для свидания: блестящий вариант от Сары Джессики Паркер в Лондоне

57 Читати новину українською
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / www.gettyimages.com

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер всегда будет ассоциироваться поклонникам именно с образом Кэрри Брэдшоу – стильная, смелая и готова к экспериментам. Поэтому за каждым выходом актрисы постоянно следят папарацци и мировые модницы.

Знаменитость посетила пресс-показ бродвейской пьесы The Starry Messenger в театре Wyndham's (Лондон). Что интересно, в спектакле играет муж Сары Джессики Паркер Мэттью Бродерик. Поэтому звезда пришла поддержать своего любимого, развеяв слухи журналистов о сложности в отношениях. Супруги выглядели счастливыми и открыто целовались перед камерами фотографов.

Читайте также: В голубой традиционном платье: королева Иордании примерила стильный наряд для ужина

Для публичного выхода на премьеру звезда "Секса в большом городе" примерила блестящее плиссированнее платье с глубоким декольте от J. Mendel. Завершили образ актрисы туфли-лодочки на высоком каблуке собственного бренда SJP, колье и сумка с питоновим принтом.

Сара Джесіка Паркер
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джесіка Паркер метью бродерік
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / Getty Images

Сара Джесіка Паркер
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Кто такая Сара Джессика Паркер?
Актриса, известная главным ролям в фильмах "Все дороги ведут в Рим", "Любовь и прочие неприятности", "Куда делись Морганы", "Я не знаю", "Испытание", "Комната наверху" и другие. Знаковой для Сары Джессики Паркер было участие в сериале "Секс и город". Зажигательную блондинку Кэрри Брэдшоу полюбили все зрители, а саму актрису начали сравнивать с этим персонажем. Что касается личной жизни, Сара Джессика Паркер с 1997 года является женой актера Мэтью Бродерика. Вместе с мужем она воспитывает 3 детей.

blog_ava
Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
сегодня
17648
Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Лондон Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
29 мая 09:02 Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
1205
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
28 мая 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 467
Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
28 мая 11:00 Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
Марта Вересюк 938
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
27 мая 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 856
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
27 мая 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 264
Новости
Больше новостей
Залиште відгук