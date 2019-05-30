Идеальная платье для свидания: блестящий вариант от Сары Джессики Паркер в Лондоне

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер всегда будет ассоциироваться поклонникам именно с образом Кэрри Брэдшоу – стильная, смелая и готова к экспериментам. Поэтому за каждым выходом актрисы постоянно следят папарацци и мировые модницы.

Знаменитость посетила пресс-показ бродвейской пьесы The Starry Messenger в театре Wyndham's (Лондон). Что интересно, в спектакле играет муж Сары Джессики Паркер Мэттью Бродерик. Поэтому звезда пришла поддержать своего любимого, развеяв слухи журналистов о сложности в отношениях. Супруги выглядели счастливыми и открыто целовались перед камерами фотографов.

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Для публичного выхода на премьеру звезда "Секса в большом городе" примерила блестящее плиссированнее платье с глубоким декольте от J. Mendel. Завершили образ актрисы туфли-лодочки на высоком каблуке собственного бренда SJP, колье и сумка с питоновим принтом.



Сара Джессика Паркер / Getty Images



Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / Getty Images



Сара Джессика Паркер / Getty Images

Кто такая Сара Джессика Паркер?

Актриса, известная главным ролям в фильмах "Все дороги ведут в Рим", "Любовь и прочие неприятности", "Куда делись Морганы", "Я не знаю", "Испытание", "Комната наверху" и другие. Знаковой для Сары Джессики Паркер было участие в сериале "Секс и город". Зажигательную блондинку Кэрри Брэдшоу полюбили все зрители, а саму актрису начали сравнивать с этим персонажем. Что касается личной жизни, Сара Джессика Паркер с 1997 года является женой актера Мэтью Бродерика. Вместе с мужем она воспитывает 3 детей.