Идеально для первого дня нового года: 5 забавных фильмов о похмелье и отдыхе с друзьями

Почему-то сюжет большинства фильмов о праздновании Нового года заключается в несколько сложном и очень смешном "отходняке" 1 января. Если несколько перебрали с алкоголем в новогоднюю ночь – мы подобрали для вас 5 веселых фильмов о похмелье и вечеринках с близкими друзьями.

5 фильмов о похмелье

1. "Мальчишник в Вегасе" (The Hangover) (2009)

Вероятнее всего, что это кинокомедию о похмелье вы уже видели, но если нет – то вы знаете, что надо делать.

По сюжету фильма "Мальчишник в Вегасе", компания из четырех друзей отправляется в Лас-Вегас, чтобы там отпраздновать мальчишник перед свадьбой одного из них. Ребята выбрали для себя лучший номер в гостинице "Дворец Цезаря" и очень хорошо провели вечер. Их празднование прошло настолько хорошо, что на следующее утро никто из них не мог вспомнить, что же произошло в ту ночь.

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В ванной комнате лежит настоящий тигр, в шкафу – чей-то младенец, один из них остался без зуба, а друга, который должен жениться, вообще нет.

Мальчишник в Вегасе: трейлер смотреть онлайн

2. "Машина времени в джакузи" (Hot Tub Time Machine) (2010)

В центре сюжета следующего комедийного фильма также появляются трое лучших друзей и племянник одного из них. Находясь не в лучшем состоянии, они единогласно решают немного отвлечься от грустных мыслей. Они отправляются в горы на курорт, где в середине 80-х такой же компанией провели одни из самых незабываемых дней. Однако на этот раз курорт не принимает гостей и они могут провести время только в любимом джакузи. Однако знали ли они, что отдых в нем обернется для них временным похмельем?

Машина времени в джакузи: трейлер смотреть онлайн

3. "Девичник в Вегасе" (Bridesmaids) (2011)

В центре сюжета стоит несчастная Энни, которая никак не может наладить личную жизнь. Однако у нее есть давняя лучшая подруга Лилиан, которая с раннего детства обещала ей, что будет свидетельницей на ее свадьбе. Этот день уже приближается, а поскольку Энни получила статус "старейшей" в числе подруг невесты, она планирует приготовить для своей подруги лучший девичник. Однако при планировании шумной вечеринки у нее появляется проблема в виде новой подруги Лилиан. Хелен – красивая и богатая, жена босса будущего мужа Лилиан. Кто же победит в этом противостоянии – смотрите в фильме "Девичник в Вегасе".

Девичник в Вегасе: трейлер смотреть онлайн

4. "Проект Х: Дорвались" (Project X) (2012)

События разворачиваются вокруг трех одноклассников-подростков, родители которых очень вовремя уехали отдыхать. Ведь на носу семнадцатый день рождения одного из них. Для компании тинейджеров это идеальная возможность устроить шумную вечеринку, которую они хотят снять на камеру. Они намеревались позвать только самых близких друзей, но в момент празднования дня рождения все превратилось в мини-фестиваль. В дом именинника "завалилась" толпа незнакомых людей. Теперь перед тремя друзьями появилась новая миссия: выпроводить гостей, пока соседи не вызвали полицию, понять, откуда взялись таблетки в разбитом фарфоровом гноме и как все незнакомые люди узнали об их домашней "пати".

Проект Х: трейлер смотреть онлайн

5. "Блондинка в эфире" (Walk of Shame) (2014)

В центре сюжета – репортер из Лос-Анджелеса Меган Майлз, которая мечтает стать ведущей новостей. И наконец ее заветная мечта может осуществиться. Телеканал, на котором она работает, объявляет об отборе на эту должность. Меган на радостях решает отпраздновать еще не пройденное собеседование и в ночь перед кастингом вместе с подругами отправляется в ночной клуб. На следующее утро она не понимает и не помнит, что случилось. Она просыпается в постели с незнакомым мужчиной, а ее сумочка, где были телефон, деньги и другие ценные вещи, осталась в эвакуированной машине. Кажется, Меган немного перебрала с алкоголем, но она хорошо понимает, что у нее есть всего 8 часов, чтобы попасть на самое важное собеседование в ее жизни.

Блондинка в эфире: трейлер смотреть онлайн