Идеальный выход стильной пары: Виктория и Дэвид Бекхэм засветились на ужине в Лондоне

Одна из самых популярных дизайнеров современности Виктория Бекхэм организовала ужин в свою честь во время проведения лондонской Недели моды. Как примерный семьянин Дэвид Бекхэм также посетил мероприятие. Звездная пара в который раз затмила гостей и папарацци своим идеальным выходом.

Лондонская Неделя моды началась в пятницу, 13 сентября, и продлится до вторника, 17 сентября. За пять дней на главном подиуме столицы Великобритании имели возможность показать свои новые коллекции немало популярных дизайнеров, среди которых британка Виктория Бекхэм.

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Однако одним лишь показом шоу экс-участницы группы Spice Girls не завершилось. Знаменитость устроила ужин в свою честь как дизайнера. Престижное светское мероприятие состоялось в ресторане Harry's Bar. В списке приглашенных были друзья, близкие и коллеги, которые спешили поздравить ее с очередным показом.

Однако главными звездами все же остались Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид Бекхэм, который прибыл, чтобы поддержать жену. На знаменитом футболисте был светло-голубой двубортный костюм с двумя пуговицами, который он дополнил белыми кедами и футболкой в ​​тон к обуви.



Дэвид и Виктория Бекхэм / Getty Images

А вот его жена уверенно может заявлять, что она – мисс элегантность, поскольку ее образ был максимально изящным и женственным с учетом трендов нового сезона. Для вечернего мероприятия Виктория Бекхэм выбрала широкие штаны цвета марсала в мелкую клеточку, в которые заправила блузку яркого фиолетового цвета с жабо на груди. Поверх нее она накинула массивный пиджак в бело-вишневый принт. Осенний образ британской иконы стиля дополнили босоножки на каблуке, часы и зеленые продолговатые сережки.



Виктория Бекхэм / Getty Images