Идеальный выходной: Лилия Ребрик показала фото с семейного отдыха

Телеведущая Лилия Ребрик – яркий пример мамы, которая умеет совместить немало дел. Несмотря на успешные телепроекты она успевает вести личный блог в сети и ухаживать за двумя маленькими дочерьми. На днях звезда продемонстрировала, как ей это удается.

На официальной Instagram-странице Лилия Ребрик показала совместный семейный отдых. На прогулку по Киеву телеведущая вышла со своим мужем Андреем Диким и двумя дочками. На кадрах видно, как маленькие Диана и Полина играют на детской площадке, а их звездные родители наблюдают за развлечениями.

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Идеальный выходной... Даже дождь не помешал,

– написала Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик показала семейный отдых / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик с дочкой Полиной / Instagram / @liliia.rebrik

Ранее звезда рассказывала поклонникам, что ее дочери, несмотря на разницу в возрасте почти в 6 лет, очень хорошо ладят. Диана и Полина любят играть вместе и ведут себя, как самые близкие подруги.

Это такое наслаждение наблюдать за ними, когда они играют, что-то болтают вдвоем (и я вам скажу, понимают друг друга). У них разница 5,5 лет. И они невероятные вдвоем. Иногда до слез могут меня растрогать,

– поделилась Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик с дочерьми / Instagram / @liliia.rebrik