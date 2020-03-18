Идрис Эльба признался о боязни получить осложнения из-за коронавируса

Британский киноактер Идрис Эльба несколько дней назад признался, что болен коронавирусом. Как тогда, так и сейчас мужчина не чувствует симптомов болезни, но не на шутку боится получить осложнение, поскольку у него есть бронхиальная астма.

47-летний актер Идрис Эльба в сети поделился страхами после диагностирования коронавируса. Через день после объявления об инфекционном заболевании, он появился в прямой трансляции на Periscope.

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"Прошли эти сумасшедшие сутки. Вчера все было и плохо, и хорошо. Плохо, потому что мой тест оказался положительным. Хорошо, потому что это повлекло за собой много разговоров... Конечно, я волнуюсь. Меня беспокоит астма и то, как вирус может очень быстро усложнить ситуацию. Я очень беспокоюсь о том, что происходит в мире, если честно. Я очень беспокоюсь о том, как мы справимся с этим", – поделился герой "Мстителей".

Мужчина также добавил, что его заявление о заражении коронавирусом могли помочь реальнее отнестись к угрозе в мире, в частности и в его семье. Идрис успокоил фанатов, что сейчас чувствует себя хорошо и проснулся утром 17 марта без каких-либо симптомов. Он дважды в день меряет температуру тела. Актер отметил, что его 30-летняя жена Сабрина тоже находится с ним на карантине.

"У Сабрины все хорошо, сегодня ей наконец удалось пройти тест. В целом она в порядке. Нервничает, конечно. Волнуется. Просто для объяснения, Сабрина хотела быть со мной. Сколько бы мы не говорили о том, чтобы она ко мне не приходила, она все равно это сделала. Она хотела. Я люблю ее еще больше за это и я бы сделал то же самое для нее. Кто я, чтобы отказаться от поддержки моей жены? Как бы я не хотел, чтобы она была в безопасности, мы оценили этот риск и решили быть вместе", – тронул признанием Эльба.

Добавим, что среди знаменитостей коронавирусом заболели Идрис Эльба, Ольга Куриленко, Том Хэнкс с женой Ритой, Лучиан Грейндж и другие. Полный перечень читайте здесь.