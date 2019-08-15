Игорь Кондратюк признался, почему до сих пор хранит переписку со Скрябиным

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, почему до сих пор хранит сообщения от Кузьмы. Об этом он признался в эксклюзивном спецвыпуске программы "СЛАВА+" к дню рождения Кузьмы Скрябина на Люкс ФМ.

Игорь Кондратюк поделился, что покойный Андрей Кузьма (Скрябин) был очень комплиментарным, что он абсолютно положительный герой. Он вспомнил историю, как когда-то одолжил Скрябину 10 тысяч долларов на автомобиль, а певец об этом всем всегда рассказывал. Было это и на одном из мероприятий.

Читайте также: Дзидзьо рассказал трогательную историю о знакомстве с Андреем Кузьменко

И там были совершенно незнакомые мне люди... Но они все знали историю, что я когда-то Андрею занял 10 тысяч долларов на покупку машины. И я говорю: "Что он каждого из вас обзвонил?". Мне ответили: "Нет, всегда, когда встречались и видели его новую машину, он рассказывал, что Кондрат ему занял 10 тысяч просто так,

– рассказал продюсер.



Игорь Кондратюк, Наталья Могилевская и Андрей Кузьменко / Архивное фото

Игорь Кондратюк добавил, что даже хранит переписку с одной поездки, маршрут которой через сообщение ему прокладывал Кузьменко.

"Я могу показать, как он меня вел по Болгарии туда, куда мне было надо. Я ехал по Румынии, а мне все время приходили карты, куда свернуть и как ехать. Я решил эту переписку не удалять, потому что это память об Андрее, – пояснил продюсер Игорь.

Стоит добавить, что 17 августа Андрею Кузьменко исполнился бы 51 год. Но почти 5 лет назад артист погиб в автокатастрофе возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Больше о Кузьме Скрябине – в новом выпуске СЛАВА+