Игорь Ласточкин - украинский шоумен, актер, юморист. В 2016 г. ведущий программы "Рассмеши комика". Находится в браке, воспитывает 4-летнего сына. 25 ноября в прямом эфире канала 1 + 1 одержал победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с танцовщицей Илона Гвоздева.

Биография Игоря Ласточкина

Известный комик и юморист родился 21 ноября 1986 года в Ташкенте, столице Узбекистана. Начиная с первого класса Игорь привлекался ко многим культурным мероприятиям. В 10 лет подросток впервые столкнулся с затруднительным финансовым положением в семье, и, несмотря на свой юный возраст, начал работать официантом и грузчиком, на бензоколонке качал бензин, выпекал пирожные, которые продавал на рынке.

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После окончания школы парень переехал с мамой в Украину и поступил в Национальную металлургическую академию Украины в Днепре. Сначала он собирался работать в нефтяной промышленности, однако через некоторое время понял, что это не его жизненная миссия. Ласточкин все же получил диплом и начал карьеру в КВН.

Начальным комедийным заданием Игоря было сыграть напуганного человека. Он признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного ему было очень легко. Именно после этой роли юморист сразу же стал популярным.



Игорь Ласточкин стал очень популярным в Украине

Игорь часто принимал участие в днепровских командах "Плюс 5" и "Стальной проект", а в 2008 году он пополнил ряды команды "Сборная Днепропетровска". Ласточкин был автором и актером постановок. Его дебютное выступление состоялось в Сочи на "Голосящем КиВиНе 2010", где он выступал в качестве капитана команды.

Дошли они только до полуфинала, но Константин Эрнст отметил "Сборную Днепропетровска", и команда приняла участие в спецпрограмме "КВНу – 52". Следовательно, с 1997 года в финале Высшей лиги сыграла украинская команда. Поделив в финале второе место со "Сборной Камызякского края по КВНу", команда стала вице-чемпионом Высшей лиги 2013.

В 2013 году он принимает участие в украинском сериале 95-квартала "Краина У" на телеканале ТЕТ, в котором актерами являются выдающиеся артисты из разных сборных КВН. Миниатюры "Игорь и Елена", в которых обыгрывали отношения между мужем и женой, стали очень популярными.



Игорь Ласточкин победитель шоу "Танцы со звездами 2018"

В 2015 году Игорь Ласточкин стал тренером шоу "Лига смеха". Во втором сезоне проекта команда Ласточкина стала победительницей. А уже в 2016 году Игорь вместе с Юрием Горбуновым разделил первое место третьего чемпионата Украины по юмору Лига Смеха, приведя дебютанта чемпионата к кубку.

В этом же году юморист стал судьей шоу "Рассмеши комика", и с этой задачей артист справился успешно, обеспечив передаче отличный рейтинг. Обаятельный комик полюбился зрителям, среди которых появилось еще больше поклонников.

С 2017 года Игорь участвует в двух украинских проектах: "Отель "Галичина", в котором сочетаются комедийный и мистический жанры и "Игры приколов". Юмористически-развлекательные шоу транслируются на украинском телеканале 1+1, производство принадлежит студии "Квартал-95" и "Драйв Продакшн". В 2018 году Игорь принял эстафету от Аниты Луценко на участие во втором сезоне легендарного обновленного танцевального шоу "Танцы со звездами".

Личная жизнь

Женой украинского комика стала Анна Португалова, родившаяся в мае 1986 года, по образованию – финансист. Они случайно встретились в студенческом общежитии, и после пяти лет отношений Игорь решился сделать предложение любимой и женился. Свадьба пары состоялась 3 июня 2011 года. Через три года, 1 апреля 2014 года, Игорь Ласточкин стал счастливым отцом первенца, сына назвали Радмир. Семья шоумена жила в городе Каменском, Игорь работал в Киеве и Москве, поэтому жил на три города. Сейчас Ласточкины живут в Киеве.

Мне не очень нравится жить в Киеве – большая концентрация людей, машин, заводов, свалок. Здесь можно впасть в депрессию очень быстро. Если есть возможность жить за городом – это нужно делать,

– отметил юморист.

Жена довольно часто участвует в постановках мужа, поэтому вы можете увидеть выступление пары на сцене в дуэте. Шоумен смело завоевал территорию украинского телевидения и большую часть поклонников, создавая великолепные и смешные миниатюры, сценки и шутки, которые вызывают искренние улыбки на лицах.

26 ноября юморист одержал победу на шоу "Танцы со звездами 2018" с танцовщицей Илоной Гвоздевой. В финале проекта они соревновались с такими танцевальными парами как Леся Никитюк и Максим Ежов, которые заняли в проекте второе место, и Иракли Макацарией и Яной Заяц, которые заняли третье место.

Интересные факты про Игоря Ласточкина:

– любит катание на квадроциклах, велосипеде, виндсерфинг, бег и плавание;

– мечтает сыграть настоящую роль в полнометражном фильме;

– любимая игра – пейнтбол;

– не употребляет алкоголь со студенческих лет.