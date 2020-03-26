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Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус, – СМИ

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60-летний эстрадный певец Игорь Николаев находится в специализированной больнице в поселке Коммунарка. Он сдал тест на коронавирус, результаты которого будут известны через три дня.

Российский певец и композитор был вынужден обратиться к медикам с подозрением на коронавирус, как сообщает издание Lenta.ru. Сегодня, 26 марта, у Игоря Николаева взяли все необходимые анализы, результаты которых будут известны лишь через три дня.

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Известно, что медицинское учреждение в поселке Коммунарка недалеко от Москвы в настоящее время специализируется на диагностировании вируса Covid-19. На днях туда обратился еще один именитый артист Лев Лещенко. Его тест на коронавирус показал положительный результат, а недуг спровоцировал двустороннее воспаление легких.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости России LifeStyle
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