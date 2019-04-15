"Игра престолов" 8 сезон 2 серия: опубликован трейлер эпизода

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер второго эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием Death has many faces ("Смерть имеет много лиц"). Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

Соответствующее видео телеканал HBO опубликовал на своем канале в YouTube несколько часов назад.

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2 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 21 апреля 2019 года и в ночь на 22 апреля ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL.TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Второй эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 58 минут.

Создатели сериала "Игра престолов" в тизере рассказывают, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам, которые прибыли в Вестерос. В то же время в стенах замка на севере Вестероса Джон Сноу вместе со своими собратьями готовится к наступлению Короля Ночи с армией белых ходоков. Тормунд, друг Джона Сноу, говорит, что они придут "Завтра к восходу солнца" (Before the sun comes up tomorrow).

Смотрите трейлер второго эпизода сериала "Игра престолов" 8 сезон:

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.