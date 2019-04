"Игра престолов" 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер третьего эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием The Dead are already here ("Мертвые уже здесь"). Премьера третьей серии состоится 28 апреля в США и 29 апреля в Украине.

Соответствующее видео телеканал HBO опубликовал на своем канале в YouTube несколько часов назад. Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала 3 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 28 апреля 2019 года и в ночь на 29 апреля ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Третий эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 22 минуты. Создатели сериала "Игра престолов" в 42-секундном тизере показывают, как армия Короля Ночи и дракон подходят к замку Винтерфелла. В то же время армия безупречных под руководством Серого Червя готовится к защите родового имения Старков. Все действия происходят ночью, именно поэтому тизер выполнен в основном в темных тонах. Читайте также: 8 сезон сериала "Игра престолов" – биография всех актеров Смотрите трейлер третьего эпизода сериала "Игра престолов" 8 сезон:

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов. Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.