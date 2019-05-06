"Игра престолов" 8 сезон 5 серия: опубликован трейлер эпизода

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер пятого эпизода восьмого сезона "Игры престолов". Премьера пятой серии состоится 12 мая в США и 13 мая в Украине.

Новый трейлер пятого эпизода "Игра престолов" 8 сезон был опубликован на YouTube-канале сериала.

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5 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 12 мая 2019 года и в ночь на 13 мая ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL.TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Пятый эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 20 минут.

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Создатели сериала "Игра престолов" в тизере показывают, как армия Дейнерис Таргариен и Джона Сноу готовится к последней большой битве в Королевской гавани. Пока король Железных островов Эурон Грейджой на кораблях выставляет свое войско у берегов гавани, Серсея Ланнистер пристально смотрит на свои земли из окна своего замка. Напряжение растет с каждой секундой.

Смотрите трейлер пятого эпизода сериала "Игра престолов" 8 сезон:

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Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.