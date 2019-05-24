Игра престолов 8 сезон 6 серия: слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал

115 Читати новину українською
Игра престолов 8 сезон 6 серия - слит сценарий, обзор 6 серии
Игра престолов 8 сезон 6 серия: слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал / Колаж LifeStyle 24

В воскресенье, 20 мая, весь мир увидел заключительную серию саги "Игры престолов". Но интерес к большому финалу подогревали уже давно. Кто слил сценарий в сеть, почему сериал закончился именно так и краткий разбор 6 серии 8 сезона "Игры престолов", читайте в материале журналистов LifeStyle 24.

Финальная серия последнего сезона длилась 80 минут, именно за это время решилась судьба всех семи королевств. Однако еще до выхода этого эпизода в сети появился "слитый" сценарий и не один.

Читайте также: Финал "Игры престолов": Джордж Мартин признался, каким на самом деле будет завершение книги

"Игра престолов" 6 серия 8 сезона – слитый сценарий

Соответствующий список на своей странице в Twitter предоставил пользователь "GameOfT57476878", в свою очередь, эту информацию распространили на Reddit. Это не единственный информационный вброс в сети, относительно заключительных серий саги.

Тизер последней серии финального сезона "Игры престолов":

Поговаривают, что HBO собственноручно разместило альтернативные виды сценариев, чтобы подогреть интерес к ленте, чтобы никто до конца не знал, чем же закончится сериал. А также есть информация о том, что продюсеры раздавали самим актерам по несколько различных сценариев, чтобы те их распространяли и тем самым запутывали поклонников.

Разбор 6 серии 8 сезона "Игры престолов"

Из всех теорий сбылись лишь очевидные: убить Дейенерис принадлежит именно Джону, и после этого герой уйдет на север. Кто-то из фанатов предсказал уничтожение Железного трона – "яблоко раздора" в сериале. Кто-то расстроился, что Сансе досталось в семь раз меньше королевств, чем хотелось бы, а Джендри Баратеон произнес в финальном эпизоде лишь слово "Ай".

Саме Джону судилось вбити королеву
Именно Джону суждено убить королеву

За восемь лет сериал получил так много внимания от своих фанатов, что теперь просто не смог оправдать ожиданий – его банкротство неминуемо. Но история, которую нам рассказали, полна красоты. В "Игре престолов" победили те, кто смог противостоять судьбе, ожидавшей их: Ария Старк не стала еще одной леди и отправилась в путешествие туда, где заканчиваются все карты.

Для сім'ї Старків все закінчилось добре
Для семьи Старков все закончилось хорошо

Санса Старк ценой огромных страданий получила право не быть чьей-то "птичкой" и получила для Севера независимость; Серый Червь отказался от мести за свою королеву и отправился на остров Наат – родину любимой Миссандеи; Джендри Баратеон не стал претендовать на трон.

Санса Старк стала королевою Півночі
Санса Старк стала королевой Севера

Среди тех, кто проиграл – Джейми и Серсея, которые все же погибли вместе. Они не оказывали сопротивления своей судьбе, и она их сокрушила. Бран Сломленный – имя нового короля, которое войдет в историю благодаря Тириону. Брандон не хотел власти, поскольку он оказался прикован к своему деревянному трону и именно ему осталось править шестью королевствами.

Джон залишив Вестерос та вирушив із вільними людьми на Північ
Джон покинул Вестерос и отправился со свободными людьми на Север

Бриенна же, которая смогла стать рыцарем полноправно, решила почтить память любимого Джейми и вписала всю правду о его подвигах в книгу "Льда и Пламени".

Обсуждение и реакции фанатов финала "Игры престолов"

То, что финал "Игры престолов" всех удивит оказалось правдой. Многим он очень понравился, особенно тем, кто любил и восхвалял семью Сарков. Однако, нашлись те, кому никак не получается смириться с финалом. Недовольные и возмущенные фанаты даже создали петицию. Ее суть заключается в том, чтобы HBO пересняла весь 8 сезон и сериал получил иное завершение.

Прихильники агітують на підтримку перезйомки 8 сезону// скріншот Twitter

 


Поклонники агитируют в поддержку пересъемки 8 сезона / / скриншот Twitter

Автор книги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин отметил, что финал сериала, отнюдь не означает финал книги, именно поэтому это вселяет надежду. Возможно, книга закончится именно так, как этого ожидает значительная часть мира.

 

blog_ava
Голос Дети 5 сезон: дата премьеры вокального проекта
сегодня
1167
Автор: Елена Кандяк
Теги: LifeStyle Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трендовый маникюр на лето 2019: интересные идеи с фото
сегодня 13:58 Трендовый маникюр на лето 2019: интересные идеи с фото
233
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
сегодня 12:17 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
Настя Сукач 4294
История любви Потапа и Насти Каменских
23 мая 18:25 История любви Потапа и Насти Каменских
5039
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
23 мая 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 243
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1203
Новости
Больше новостей
Залиште відгук