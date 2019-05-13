"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: опубликован трейлер эпизода

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Игра престолов 8 сезон 6 серия - трейлер 6 серии смотреть онлайн
Игра престолов: смотреть трейлер к шестой серии / HBO

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер шестого (последнего) эпизода восьмого сезона "Игры престолов". Премьера шестой серии состоится 19 мая в США и 20 мая в Украине.

Новый трейлер шестого, финального эпизода "Игры престолов" 8 сезон был опубликован на YouTube-канале сериала.

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6 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 19 мая 2019 года и в ночь на 20 мая ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Шестой эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 20 минут.

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Создатели сериала "Игра престолов" в тизере показывают, как в Королевской гавани наступила настоящая разруха после войны за Железный трон. Дейнерис Таргариен с высоты смотрит на руины, в то время как Тирион Ланнистер с нескрываемым ужасом смотрит, что случилось с его бывшей домом. Кто выиграет битву и станет королем Семи королевств – мы узнаем уже в этой серии.

Смотрите трейлер шестого эпизода сериала "Игра престолов" 8 сезон:

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Что такое "Игра престолов"?
Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
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