8 сезон сериала "Игра престолов" – биография всех актеров

Весь мир с нетерпением ждет финального сезона "Игры престолов". Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить краткую биографию каждого из них.

Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Мартина. На сегодня отснято 7 сезонов. Премьеру 8 сезона запланировали на 14 апреля.

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Актеры "Игры престолов" – что о них известно

Эмилия Кларк – биография

Роль в сериале – Дайнерис Таргариен

Эмилия Кларк родилась 23 октября 1986 года в Лондоне. Дебют на телевидении состоялся у Эмилии в 2000-м году в эпизоде сериала "Врачи", а первую полноценную роль молодая актриса получила уже после окончания обучения, в 2010-м году, в телефильме "Атака из Триасового периода". В 2011-м году, ее утвердили на роль Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов".



Мать Драконов – Эмилия Кларк / Дайнерис Таргариен

Софи Тернер – биография

Роль в сериале – Санса Старк

В 2010, когда Софи было 14 лет, ее утвердили на роль старшей дочери Неда Старка в сериале "Игра престолов". Для того, чтобы получить эту роль, девушке пришлось покраситься в рыжий цвет. Звезда ни разу не жалела об этом решении и даже рассказывала, что ей очень комфортно в этом образе, именно поэтому так долго оставалась рыжей.



Леди Севера – Софи Тернер / Санса Старк

Кит Херингтон – биография

Роль в сериале – Джон Сноу

В 2010-м году молодого актера заметили постановщики экранизации цикла романов "Песнь льда и пламени". Кит не играл до этого в большом кино, но первая же роль юного бастарда семьи Старков в сериале произвела эффект бомбы. Его герой, Джон Сноу, покорил зрителей самоотверженностью и смелостью. В 2017-м году Кит женился на героине сериала Лесли Роуз.



Король Севера – Кит Херингтон / Джон Сноу

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Мэйси Уильямс – биография

Роль в сериале – Арья Старк

Мэйси родилась 15 апреля 1997 в Англии. Первые годы ее жизни прошли в Бристоле. Она – младшая дочь, всего в ее семье четверо детей. Мэйси пробовалась на роль Арьи. И, наконец, прошла и получила эту роль. Стала одной из пяти детей благородной семьи Старков.



Воинственная Старк – Мэйси Уильямс / Арья Старк​

Лина Хиди – биография

Роль в сериале – Серсея Ланнистер

Лина Хиди родилась 3 октября 1973-го года на Бермудских островах. Звезда и раньше снималась в популярных фильмах и сериалах. Так, актриса сыграла роль в "Книге джунглей". В 2010-м году Лина прошла кастинг на роль Серсеи Ланнистер. Именно эта роль и принесла Хиди мировую славу.



Лина Хиди – Серсея Ланнистер

Питер Динклейдж – биография

Роль в сериале – Тирион Ланнистер

Питер родился 11 июня 1969 года. Когда мальчику было меньше 1-го года, ему диагностировали ахондроплазию. Вследствие чего его рост остановился на 135 сантиметров. В юности Питер активно занимался в театральном кружке. Вскоре снимался в малоизвестных лентах. Однако впервые он стал известным за роль в "Хрониках Нарнии". Настоящая слава пришла к Динклейджу в 2011-м году - он получил роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов".



Тирион Ланнистер – Питер Динклейдж

Николай Костер-Валдау – биография

Роль в сериале – Джейми Ланнистер

Датские продюсеры увидели игру Николая в одном из спектаклей и пригласили его на кастинг картины "Ночной сторож". Актеру никто ничего не обещал, но он решил сходить на пробы и получил главную роль. Актер также снимался в популярной в свое время ленте "Боги Египта". В "Игре престолов" Костер-Валдау получил неоднохначну роль – рыцаря Джейми с непростой биографией.



Неоднозначный Джейми Ланнистер – Николай Костер-Валдау

Гвендолин Кристи – биография

Роль в сериале – Бриена Тарт

Гвендолин Кристи – английская актриса и модель. Самая известная ее роль – храбрая и преданная женщина-рыцарь Бриенна Тарт из телесаги "Игра престолов". Гвендолин родилась 28 октября 1978-го года в городе Вортинг, что в Англии.



Храбрая Бриена – Гвендолин Кристи

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Джейсон Момоа – биография

Роль в сериале – Кхал Дрого

Джейсон Момоа – американский актер. Популярность Джейсону принесли роли Конана в римейке знаменитого фэнтези-боевика "Конан-Варвар" и Кхала Дрого в сериале "Игра престолов" по мотивам цикла книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Также Момоа сыграл роль Аквамена в комикс-блокбастере "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и Аквамена.



Брутальный Кхал Дрого – Джейсон Момоа

Альфи Аллен – биография

Роль в сериале – Теон Грейджой

Сначала Альфи шел на кастинг "Игры престолов" с другими намерениями. В его планах было стать ублюдком короля Севера – Джоном Сноу. Но его желаниям не дано было сбыться. В конце концов эта роль досталась Киту Харингтону. Аллену предложили роль Теона Грейджоя – сына мятежного правителя Железных островов и воспитанника Нэда Старка, который взял мальчика на попечение в качестве гаранта лояльности к семье Грейджоев.



Теон Грейджой – Альфи Аллен

Иен Глен – биография

Роль в сериале – Джорах Мормонт

Среди известных кинолент с участием Иэна Глена – "Обитель зла 2", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Царство небесное". Еще актера знают по сериалам "Доктор Кто", "Призраки", "Аббатство Даунтон". Но наибольшую известность Глена принес культовый сериал "Игра престолов".

На роль Джораха Мормонта Иэна утвердили еще в 2009-м году, задолго до выхода первого сезона. Актер нарочно отрастил бороду и практиковался в верховой езде. Герой Иэна – рыцарь, которого выгнали из родного Весетероса в дикие земли.



Джорах Мормонт – Иен Глен

Эйдан Гиллен – биография

Роль в сериале – Петир Бейлиш (Мезинец)

Будущий актер родился 24 апреля 1968-го в ирландском городе Дублине. Эйдена Гиллена утвердили на роль Петира Бейлиша. Мизинец – один из ключевых героев этого рассказа о нескольких правящих кланов, которые борются за Железный трон Семи Королевств. Персонаж Гиллена – хитрый и коварный интриган, на совести которого не одна загубленная жизнь.



Петир Бейлиш – Эйдан Гиллен (Мерфи)

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Керис ван Гуттен

Роль в сериале – Мелисандра

В 2013 году на мировые экраны вышел фильм "Пятая власть". Одна из ролей досталась Кэрис. Партнерами по площадке актрисы стали Бенедикт Камбербэтч и Даниэль Брюль. Очередной успех Кэрис получила, когда исполнила роль Мелисандры в телесериале "Игра престолов".



Мелисандра – Керис ван Гуттен

Натали Эммануель – биография

Роль в сериале – Мисандея

Актриса Натали Эммануэль стала известна всему миру, сыграв роль Миссандеи в сериале "Игра престолов". Красавица-переводчица с яркой экзотической внешностью сразу полюбилась поклонникам фантастической саги.



Мисандея – Натали Эммануель

Натали Дормер – биография

Роль в сериале – Маргери Тиррел

Творческая биография актрисы началась уже в сознательном возрасте. Первую роль в кино Натали получила в 23 года. Это была роль Анны Болейн в фильме "Тюдоры". В" Игре престолов " девушка сыграла роль Маргери Тиррел, второй жены короля Джофри.



Маргери Тиррел – Натали Дормер

Джон Бредли Уэст – биография

Роль в сериале – Сем Тарли

Джон Брэдли-Уэст родился 15 сентября 1988-го года. Детство провел в Уитеншоу, Южный Манчестер. Окончил среднюю школу Сент-Полс и колледж Лорето. В 2010-м году получил степень бакалавра в Манчестерском театральном университете. В "Игре престолов" он сыграл роль Сэмвела Тарли.



Сэм Тарли – Джон Бредли Уэст

Иван Реон – биография

Роль в сериале – Рамзи Болтон (Сноу)

Иван Реон – молодой британский актер, музыкант и певец. Стал известным благодаря роли Саймона из сериала "Отбросы". Особую известность получил после экранизации эпопеи "Игра престолов", где сыграл персонажа по имени Рамзи Болтон.



Рамзи Болтон – Иван Реон

Роуз Лесли – биография

Роль в сериале – Игрит (одичавшая)

У Лесли Роуз Элеанор шотландские аристократические корни. Лесли в 2017-м году стала женой Кита Харинтона. Кроме "Игры престолов" известность Лесли принес сериал "Аббатство Даунтон", в котором девушка сыграла в 2010-м году. Актрисе удалось сыграть свою противоположность – бедную девушку-служанку.



Воинственная Игрит – Лесли Роуз

Джек Глисон – биография

Роль в сериале – Джофри Баратеон (Ланнистер)

Ирландский актер, известный по роли Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов". Не захотел продолжать актерскую карьеру и после окончания съемок ушел из кинематографа.



Джек Глисон – Джофри Баратеон

Смотрите тизер 8-го сезона "Игры Престолов":

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Фото для материала – Getty Images