"Игра престолов" 8 сезон: HBO опубликовали первый тизер – впечатляющее видео

Первый тизер 8 сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов" обнародовала на своем YouTube-канале американская кинокомпания HBO.

Впечатляющий видеоролик появился в сети 6 декабря. 54-секундный тизер называется "Dragonstone" ("Драконий камень»). С момента публикации видео его посмотрели почти 2,5 миллионов раз.

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Смотреть тизер "Игры престолов" 8 сезон онлайн:

В новом тизере-трейлере можно увидеть, как встречаются две огромные стихии – холод, смерть, мрак и горячий огонь, символизирующий жизнь и борьбу. Можно понять, что с приходом Белых Ходоков – приходит и настоящая зима, которая с севера на юг захватывает часть материка Вестероса. На карте в видеоролике можно предположить, что большой бой состоится или: у Рва Кейлин – древней, почти полностью разрушенной крепости Первых Людей, расположенной в северной части перешейка; или у Близнецов – родового замка Фреев, построенного на берегах реки Зеленый Зубец.

Но журналисты LifeStyle 24 склоняются все же к первому варианту, ведь битва у Рва Кейлин была бы символичной по нескольким причинам: это граница севера (как одного из королевств Вестероса) и юга материка, а также, что через Ров ранее не смог пробиться ни один завоеватель (кроме Таргариенов с драконами). Возможно, именно там состоится грандиозная битва, которая завершит длинную историю мира "Песни льда и пламени" Джорджа Мартина.

Стоит добавить, что в финальном восьмом сезоне будет всего шесть серий, продолжительностью в полтора часа. По сообщениям западных СМИ, бюджет каждого из эпизодов составил около 15 миллионов долларов. Главные герои сериала уже намекают на неожиданное развитие событий, где будет не только много смертей, но и изменения характера и приоритетов героев.

Премьера последнего сезона "Игры престолов" состоится в апреле 2019 года.

Что такое "Игра престолов"?



Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.