"Игра престолов": HBO опубликовал новый тизер и дату выхода 8 сезона

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Игра престолов 8 сезон - дата выхода всех серий 8 сезона и тизер - смотреть онлайн
Сериал "Игра престолов" / www.hbo.com

Это случилось! Американский телеканал HBO наконец-то объявил дату выхода долгожданного финального сезона "Игры престолов". Премьера первого эпизода состоится 14 апреля 2019 года в США.

Об этом кинокомпания сообщила в своем Instagram.

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Допис, поширений HBO (@hbo)

Вместе с этим создатели фэнтезийного сериала "Игра престолов" выпустили новый видеотизер на почти 2 минуты, в котором анонсировали сцену с семьей Старков. Джон Сноу, Ария и Санса Старк наконец воссоединились после долгих лет разлуки и встретились в крипте Винтерфелла – в их родовом доме. Там же можно услышать голоса их умерших родителей – Неда и Кейтлин Старк, а также Лиан – младшей сестры Еддарда. Кроме голосов в видеоролике слышен вой ветра и хруст льда, оповещающий о приближении армии Короля Ночи.

Смотрите тизер 8 сезона "Игры престолов": видео онлайн

Стоит добавить, что финальный восьмой сезон сериала будет состоять из 6 эпизодов и покажет заключительные события саги.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: 24 канал
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