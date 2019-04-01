"Игра престолов" 8 сезон: в сети появился проморолик финального сезона

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"Игра престолов" 8 сезон
"Игра престолов" 8 сезон / IMDb

Перед премьерой восьмого сезона культового сериала современности "Игра престолов" создатели основательно подбрасывают дров в огонь. Создают квесты и периодически публикуют новые кадры или короткие видеоролики из новых серий. Так, в первый день апреля в сети появился очередной проморолик 8 сезона.

До премьеры восьмого сезона сериала "Игра престолов" осталось менее двух недель. Поэтому создатели сериала оставляют все меньше интриг. Проморолик с финального сезона появился на странице поклонников сериала в Twitter.

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В промо-ролике показаны почти все любимые герои сериала, а также зрители имели возможность увидеть те моменты, которые не вошли в официальный трейлер 8 сезона. В коротком 30-секундном видео, которого нет на официальных платформах, видно как драконы пролетают над Винтерфелом, а также показаны видеокадры с ожесточенной битвы.

 

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Теги: LifeStyle Игра престолов Кино
Источник: LifeStyle 24
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