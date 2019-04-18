"Игра престолов": в котором часу смотреть вторую серию 8 сезона в Украине

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Игра престолов 8 сезон - во сколько смотреть 2 серию онлайн в Украине
Когда ожидать 2 серию 8 сезона "Игры престолов" в Украине

Поклонники со всего мира затаили дыхание в ожидании второй серии восьмого сезона знаменитого сериала "Игра престолов". Выход эпизода запланирован 21 апреля в 21:00, однако это в Соединенных Штатах Америки. Украинцы смогут увидеть первую серию 22 апреля в 4:00.

Также ориентировочная продолжительность первого эпизода 8 сезона будет около 54 минут. Премьера сериала состоится на телеканале HBO. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

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В новом сезоне будет всего 6 серий, которые расскажут о конечных событиях борьбы за Железный трон и войне с белыми ходаками во главе с Королем Ночи. Главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, ожидающих зрителей "Игры престолов".

Смотрите первый трейлер 8 сезона "Игры престолов":

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: LifeStyle Кино Игра престолов Голливуд Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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