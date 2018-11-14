Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона

8 сезон культового сериала "Игра престолов" – самая ожидаемая премьера 2019 года. Канал HBO официально сообщил, что заключительный сезон стартует в апреле.

В YouTube-аккаунте сериала опубликован короткий ролик с яркими моментами предыдущих сезонов. Однако точная дата премьеры станет известна позже.

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"Каждая война. Каждая измена. Каждый шанс. Каждая битва. Каждая жертва. Каждая смерть. Все Ради Трона", – говорится в интригующем подписи к видео.

Известно, что в финальном 8 сезоне "Игры престолов" будет 6 серий, а продолжительность каждой – до полутора часов.

Финальный тизер сериала "Игра престолов": смотрите видео

Напомним, что голливудская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге. Мэйси Уильямс тоже попрощалась со съемками "Игры престолов" жутким снимком, на котором изображены запятнаные кровью кроссовки.

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.