Игра престолов "отстает": "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории

Выход нового американо-британского сериала "Чернобыль" произвел настоящий фурор в кинематографе. Да и не удивительно, ведь история о трагедии XX века, которая произошла в Украине, сильно задела чувства зрителей, из-за чего стала одной из самых рейтинговых в истории кино.

Такими результатами поделились в знаменитом издании Forbes, который привел данные International Movie Data Base (IMDb). Следовательно, 5-серийный сериал "Чернобыль" производства канала HBO получил высшую оценку зрителей за всю историю существования сервиса.

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"Чернобыль" занял первую строчку в рейтинге 250 лучших сериалов в истории. В тройку лидеров также входят "Планета Земля II" и "Братья по оружию". "Игра престолов" в то же время занял 6 позицию.

Топ-10 сериалов в истории кино:

"Чернобыль" (9,6 – 52 тысячи голосов)

"Планета Земля II" (9,5 – 71 тысяча голосов)

"Братья по оружию" (9,4 – 317 тысяч голосов)

"Планета Земля" (9,4 – 147 тысяч голосов)

"Во все тяжкие" (9,4 – 1,2 миллиона голосов)

"Игра престолов" (9,4 – 1,5 миллиона голосов)

"Наша Планета" (9,3 – 10 тысяч голосов)

"Прослушка" (9,3 – 244 тысячи голосов)

"Космос: Пространство и время" (9,2 – 95 тысяч голосов)

"Голубая планета" (9,2 – 19 тысяч голосов)

Что известно о сериале "Чернобыль"?

Сценаристом и продюсером сериала стал Крейг Мазин ("Очень страшное кино", "Мальчишник", "Ангелы Чарли"), который пообещал, что "работа будет максимально реалистичной", а исполнительным продюсером – Кэролин Штраус ("Секс в большом городе", "Игра престолов"). Режиссером ленты выступил создатель известных лент "Во все тяжкие", "Викинги", "Ходячие мертвецы" Йохан Ренко. Съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе. Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые расскажут о последствиях аварии на АЭС на территории Украины и на соседских территориях. Премьера сериала в Украине и мире состоялась 6 мая 2019 года и пока выпущены 4 серии.

Чернобыль 2019: смотреть трейлер фильм онлайн:

Сюжет сериала. Сериал рассказывает о событиях 1986 года в городе Припять Киевской области: от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города до последствий радиационного загрязнения как в природе, так и среди людей. В центре сюжета оказываются рассказы реальных участников катастрофы, оставшихся в живых после взрыва. В частности, в "Чернобыле" советский ядерщик Валерий Легасов (Джерад Харрис), вице-премьер СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и советский физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытаются выяснить причины Чернобыльской катастрофы.

В сериале "Чернобыль" на основе реальных событий сыграли такие актеры, как Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Книжный вор"), Джаред Харрис ("Террор", "Корона", "Шерлок Холмс: Игра теней"), Марк Льюис Джонс, Хилтон МакРей, Билли Постлтвейт и другие.