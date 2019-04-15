"Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?

Вот и состоялась долгожданная премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов". Американцы имели возможность увидеть первый эпизод еще вчера, 14 апреля в 21:00, однако в Украине поклонники смогли оценить его только 15 апреля в 4:00.

Все зрители, которые с 1 сезона "Игры престолов" следят за ходом событий сериала, имели возможность оценить 1 серию 8 сезона уже этой ночью. Чтобы посмотреть официальную премьеру эпизода в Украине, нужно было иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO, ведь именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO.

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Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, просмотрели ли вы 1 серию 8 сезона "Игры престолов"? Если так, поделитесь с нами своими впечатлениями в комментариях, однако уважайте других и не рассказывайте главных тайн эпизода.

Добавим, что вторая серия "Игры престолов" выйдет на телеканале HBO уже в это воскресенье, 21 апреля, но в Украине ее можно будет увидеть 22 апреля традиционно ночью в 4:00. Создатели сериала уже опубликовали трейлер второго эпизода под названием Death has many faces ("Смерть имеет много лиц"), который можно посмотреть ниже.

Смотрите трейлер второго эпизода сериала "Игра престолов" 8 сезон:

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.