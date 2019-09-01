"Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе

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"Игра в прятки": трейлер и сюжет
"Игра в прятки": трейлер и сюжет / Пресс-служба

В хорроре "Игра в прятки" определение ужасного брака выходит на новый уровень, а фраза типа "Свекровь хочет меня убить" имеет буквальное значение.

Грейс жила с приемными родителями и потребность в большой дружной семье у девушки стоит достаточно остро. Главная героиня выходит замуж за мужчину, который не просто любит ее до безумия, а еще и очень богат. Джекпот! Его большая семья довольно странная, но кто же этих богачей поймет? Поэтому девушка не придает большого значения Ле Домасам голубых кровей и получает удовольствие от нескольких часов супружеской жизни, пока брачная ночь не превращается в кровавое игрище. "Пока смерть не разлучит их".

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"Игра в прятки" / Пресс-служба

Дело в том, что династия Ле Домас, в которую вступила девушка, заработала состояние на играх и очень чтит традиции. Правила, которым следуют Ле Домасы, предусматривают ритуал вступления в семью: все собираются, рассказывают странную легенду и предлагают новоприбывшему вслепую выбрать игру из колоды вариантов. Грейс, конечно, вытаскивает худшую из игр – прятки.

Оказывается, Ле Домасы поклоняются сатане, и прятки – это для них прямая команда убить невестку. Первая брачная ночь Грейс превращается в забег на выживание. Ждать спасения от любимого равна верной смерти, поэтому девушка выживает собственными силами и любой ценой. Грейс часто помогает исключительно везение, но за ее беззащитной на первый взгляд нежностью скрывается потенциал итсребительницы, если не вампиров, то Ле Домасов – точно.


Кадр из фильма "Игра в прятки" / Пресс-служба

Фильм "Игра в прятки" настолько жесток, что может быть смешным. Это черный комедийный хоррор, в котором кровь льется настолько обильно и часто, что белоснежное платье невесты меняет цвет на яростно-багряный. Такая себе свадебка. Рейтинг фильма на IMDb – 7,3. Смотреть с 16 лет.

"Игра в прятки": смотреть видеотрейлер

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Статьи Публикации LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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