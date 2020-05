Их дружба переросла в роман, – друг Меган Фокс раскрыл детали ее отношений с рэпером

Американская актриса Меган Фокс стала, пожалуй, самой обсуждаемой звездой месяца. Она решила оставить своего мужа Брайана Остина Грина и закрутила роман с более молодым рэпером Колсоном Бейкером. Сейчас в прессе появились новые детали этих отношений.

Как рассказал инсайдер US Weekly, на первом этапе отношений Меган Фокс и Колсон Бейкер были просто друзьями. Они встретились на съемочной площадке киноленты Midnight in the Switchgrass, которая готовится к выходу в прокат. Однако совсем скоро дружба переросла в роман.

Официально: Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином после 10 лет брака

"Они начинали общаться как друзья, но все это время между ними росла взаимная симпатия. Меган считает, что Колсон действительно хороший парень, поэтому недавно их дружба переросла в роман", – рассказал инсайдер.

Сейчас актриса проводит все больше времени с бойфрендом. Их графики работы совпадают, поэтому Меган и Колсон стремительно развивают отношения. Влюбленные не скрывают роман и выходят на кофе вместе. В частности, на днях папарацци сфотографировали, как Меган Фокс и Колсон Бейкер ехали домой после свидания.

Megan Fox Hanging Out with Machine Gun Kelly Amid Marriage Trouble Rumors https://t.co/RfKr1dRmlz — TMZ (@TMZ) May 17, 2020

Развод Меган Фокс и Брайана Остина Грина: что об этом известно

Первые разговоры о разводе Меган Фокс и Брайана Остина Грина появились после заявления актрисы в 2016 году. Тогда звезда решила не скрывать, что ее брак дал трещину, поэтому она не может найти общий язык с мужем. Однако третья беременность повлияла на решение Меган Фокс: голливудская красавица таки дала последний шанс этим отношениям.

Однако уже через 4 года в СМИ узнали об очередных проблемах в звездной семье. Оказалось, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин живут в разных домах: актриса переехала с детьми в Малибу, а ее муж остался в Лос-Анджелесе. Актеры больше не носят обручальные кольца, что свидетельствует о том, что они решительно настроены на развод.

Сейчас Меган Фокс официально развелась и закрутила роман с 30-летним рэпером Колсоном Бейкером. Эти слухи уже успел прокомментировать Брайан Остин Грин, который отметил, никогда не виделся с новым избранником жены, однако обсуждал с ней эти новости.

"Я никогда лично с ним не встречался, но мы с Меган говорили о нем. Сейчас они дружат. Судя по тому, что сказала Меган, он действительно искренний и хороший парень. Я не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган плохие, а я жертва, потому что все совсем не так, как пишут в прессе", – заявил Брайан Остин Грин.