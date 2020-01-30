Икона стиля Блейк Лайвли на улицах Нью-Йорка демонстрирует тренды сезона

Американская актриса, звезда известного сериала "Сплетница" Блейк Лайвли недавно осуществила первый выход после рождения третьего ребенка. Публичные выходы сопровождаются презентацией фильма "Ритм-секция", в котором актриса сыграла главную роль.

Вернувшись в привычный ритм светской жизни, актриса Блейк Лайвли не упускает возможности демонстрировать на улицах Нью-Йорка свои стильные аутфиты. Так, папарацци подловили звезду во многих стильных образах.

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Первый настоящий фурор звезда вызвала, появившись на красной дорожке в роскошном бархатном платье черного цвета от Dolce & Gabbana. Наряд имел глубокое декольте и обнажал хрупкие плечи Блейк Лайвли. Гламурный образ актриса завершила высокими кожаными перчатками и сапогами от Christian Louboutin.



Блейк Лайвли на премьере фильма "Ритм-секция" / Getty Images

Начала свой привычный выход актриса с желтого монохромного комплекта, в который входили стеганые шорты, белая рубашка, трендовый вязаный жакет и такого же цвета тренч Fendi.



Блейк Лайвли в тренче-дождевике Fendi / Getty Images

Акцент во втором, не менее смелом образе Блейк Лайвли сделала на ярко-голубую шубу Max Mara Teddy Bear. На Манхэттене 32-летняя актриса появилась в нежно-голубом платье в цветочек и туфлях от Christian Louboutin, которые украшены стразами. Актриса Завершила образ бирюзовыми серьгами и легким макияжем.



Блейк Лайвли в трендовой шубе осень-зима 2020 / Getty Images

Третий образ американской актрисы оказался несколько сдержанным и элегантным. Спеша на утреннее шоу "Доброе утро, Америка", актриса предстала в черно-белом ансамбле. На ней была белоснежная рубашка, бархатная юбка, ботильоны, которые расшиты узорами и шляпа с лентой с камнями.



Блейк Лайвли в объективах папарацци / Getty Images

Напомним, в четверг, 30 января, на украинские экраны выходит лента в жанре боевик и детектив – "Ритм-секция".

Что известно о фильме "Ритм-секция?"

По сюжету, семья Стефани Патрик, которую сыграет Блейк Лайвли, погибает в авиакатастрофе. Главная героиня тоже должна была быть на борту, впрочем неожиданное стечение обстоятельств заставило ее отказаться от путешествия. После трагедии, случившейся с ней, местные правоохранители слишком медленно расследуют дело, поэтому смелая Стефани решает сама взяться за поиск причин. Ей удается узнать, что падение самолета было запланировано. Поэтому теперь перед ней стоит задача – найти виновного в смерти родных и жестоко отомстить.