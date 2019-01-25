Икона стиля выбирает красный: Виктория Бекхэм продемонстрировала яркий образ в Нью-Йорке

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Getty Images

На Неделе высокой моды, проходящей в Нью-Йорке уже около четырех дней, в очередной раз оказывается в центре внимания знаменитая модельер Виктория Бекхэм. Для очередного выхода в свет она выбрала ярко-красный брючный костюм.

Накануне Виктория Бекхэм засветилась в аэропорту Нью-Йорка, когда прибывала на одно из важнейших событий в fashion-индустрии. Она прилетела на Неделю моды в стильном образе, в котором соединила классические вещи базовых цветов.

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Однако для светских выходов, происходящих во время Недели моды, Виктория Бекхэм выбирает более эффектные образы. Так, в четверг, 24 января знаменитая модельер надела роскошный красный костюм и белую рубашку. Брюки-клеш и пиджак с мужского плеча невероятно подходили хрупкой жене Дэвида Бекхэма. Особой элегантности ее образу добавил черный большой зонт, под которым Виктория пряталась от обильного Нью-Йоркского дождя.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм в Нью-Йорке/ Getty Images

Вікторія Бекхем Нью-Йорк тиждень моди в Нью-Йорку
Яркий образ Виктории Бекхэм на Неделе моды в Нью-Йорке​ / Getty Images

Вікторія Бекхем Тиждень Моди в Нью-йорку
Виктория Бекхэм в Нью-Йорке / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Виктория Бекхэм
Источник: Lifestyle
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