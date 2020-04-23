Илья Хржановский впервые прокомментировал издевательства над младенцами-сиротами в фильме "ДАУ"

Российский режиссер Илья Хржановский вызвал волну возмущения в сети в своем фильме "ДАУ". В киноленте он показал младенцев, к голове которых прикрепляли специальные электроды, проводя процедуру по выявлению эпилептических состояний. После волны возмущения и открытия уголовного дела режиссер впервые прокомментировал скандал.

В программе "Осторожно, Собчак", которая вышла на ютуб-канале российской ведущей, Илья Хржановский заявил, что действительно младенцы, которые появились в фильме "Дегенерация", были взяты из приюта. Кроме этого, он добавил, что не все из малышей были здоровыми, что было важно для его съемок.

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"Это были младенцы из детского дома. Это были дети, от которых отказались родители. И мне было важно именно показать этих младенцев, разных, в том числе тех, которые не были абсолютно здоровыми. Но это опять же согласовано с врачами, со всевозможными учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно что может вырасти", – рассказал Илья Хржановский.

Также он прокомментировал резонанс, который вызвал его фильм "ДАУ" в сети. В киноленте видно, как детей раздевают, подключают к специальным электродам или же сажают в клетку. Кроме этого, младенцы плачут, на что ни один участник съемочного процесса не обращал внимания. Илья Хржановский заявил, что никакие опыты над детьми не проводил, а малыши просто так плакали.

"С ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами были медсестры и няни, это видно в кадре. Дети плакали, когда их переодевали, что в принципе свойственно, мы с тобой знаем, как родители младенцев. Да? И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир", – добавил он.



В фильме "ДАУ" издевались над младенцами / Facebook / @lena.samojlenko

Как ранее сообщали журналисты 24 канала, фильм "ДАУ" – это художественный проект российского режиссера Ильи Хржановского, который состоит из 13 частей. Киноленту снимали с 2008 до 2011 года в Харькове, а к созданию видео присоединились Дмитрий Гордон, Нестор Шуфрич и Михаил Добкин. Премьеру "ДАУ" часто переносили, а после Берлинского кинофестиваля обнародовали в сети.

Сначала вышли части с названием "Дегенерация" и "Наташа". В первой и можно увидеть жестокие сцены с младенцами. На это обратила внимание психолог Елена Самойленко, которая поделилась информацией в фейсбуке. Такое обращение с детьми, по ее словам, может повлиять на их психику. Возмущал и сам съемочный процесс с использованием электродов.

Каст проекта "ДАУ" использовал детей-сирот с согласия их опекунов (это, обычно, один директор детдома для всех), чтобы снять в фильме, как детей раздевают, подключают к головам фиксирующие электроды, подвергают эмоциональному и психологическому насилию,

– сказала Елена Самойленко.

На скандал уже отреагировал детский омбудсмен Николай Кулеба, который обратился к правоохранителям с просьбой расследовать дело. Прокуратура открыла уголовное производство за пытки, создание и распространение видео, которое пропагандирует насилие.