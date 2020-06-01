Украинская танцовщица, победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева призналась, что во второй раз беременна. Теперь она решила рассказать поклонникам, как почувствовала, что в ней зародилась новая жизнь. Звезда говорит, что все тесты на беременность показывали отрицательный результат.

Илона Гвоздева рассказала, что сейчас находится на пятом месяце беременности. Женщина чувствует себя хорошо и уже совсем скоро снова будет делиться с поклонниками активными тренировками и полезными упражнениями для будущих мам. А пока она опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, в котором рассказала о том, как материнский инстинкт помог ей понять, что она носит под сердцем ребенка.

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Как Илона Гвоздева узнала, что беременна?

Илона рассказала, что эта история началась еще во время семейного отдыха в Доминикане. Там женщина ежедневно видела рядом аистов, постоянно снились сны о рыбалке и она думала, что все это может значить.

После того, как вернулась в Киев, через неделю начала чувствовать резкие изменения внутри себя. Она делала тесты, однако все они показывали отрицательный результат. В то же время танцовщица чувствовала, что в ней уже зародилась жизнь, тело сразу стало другим. Ночью она чувствовала изменения в области живота, у нее изменились вкусовые рецепторы и все блюда пересаливала. Также знаменитость часто плакала, что ей вообще не свойственно.

В течение двух недель я почти через день делала тесты, поскольку материнский инстинкт подсказывал мне, что жизнь внутри уже зародилась. Для того, чтобы убедиться в этом я пошла к гинекологу, который сказал мне: "Да, вы беременны",

– поделилась хореограф.

Как прошел первый триместр беременности?

Звезда говорит, что токсикоза почти не было, только иногда тошнило от рыбы. Заниматься танцами и тренировками она продолжает, однако в облегченном варианте. Илона призналась, что одной из главных преимуществ беременности является грудь. Она наконец-то стала чувствовать ее. За первые три месяца набрала 5 кг и пока очень спокойно на это реагирует.

По словам Илоны, во время первой беременности (сейчас Гвоздева воспитывает дочь, которой четыре с половиной года) на 6-7 месяце была изжога, однако сейчас она появилась гораздо раньше. Также на первом триместре ей постоянно хотелось пить томатный сок.

Ранее Илона отмечала, что будет рассказывать подписчикам, как проходит ее беременность, и делиться своим опытом и советами.