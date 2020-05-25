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Илон Маск не мог дать странноватое имя сыну: как изобретатель обошел законы

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Ілон Маск і співачка Граймс дали ім'я сину
Ілон Маск і співачка Граймс дали ім'я сину / www.usmagazine.com

Основатель знаменитых компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил не сдаваться перед законами. Со своей девушкой Граймс он хотел назвать сына X Æ A-12, что противоречило правилам реестра младенцев. Как изобретателю удалось схитрить и обойти законы – узнайте в новости.

Як назвуть сина Ілона Маска

4 травня співачка Граймс та Ілон Маск стали батьками. У пари народився хлопчик, про що залюбки розповіли його зіркові батьки у твіттері. Не минуло й дня, як знаменитий винахідник показав перше фото нащадка та розсекретив його ім'я – X Æ A-12. Чимало людей сприйняли це як жарт, однак ці дані підтвердила і кохана Ілона Маска. 

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Завадити планам пари могли каліфорнійські закони. Згідно з документами штату, в імені дитини можна використовувати тільки букви алфавіту, а також дефіси. Інші ж символи – цифри, емоджі чи знаки – навіть не розглядатимуть. Однак це аж ніяк не змусило Граймс та Ілона Маска відмовитись від затії. 

Артистка зізналась у мережі, що їхній син таки матиме незвичне ім'я, адже пара замінила цифри на римські. 

X Æ A-XII. Один дефіс дозволений. Так виглядає навіть краще, 
– зазначила вона. 

Чому дитину Ілона Маска назвали X Æ A-XII

Це вже шоста дитина Ілона Маска. 5 нащадків народила його колишня дружина Жюстін Вілсон, яка прожила з винахідником у шлюбі 8 років.

У 2018-му Ілон Маск закрутив роман із канадською співачкою Граймс. Йти до вівтаря із запальною артисткою він не поспішає, тому у цивільному шлюбі виховуватиме їхнього спільного сина X Æ A-XII. 

Ілон Маск із новонародженим сином

Ілон Маск із новонародженим сином / Twitter / @elonmusk

Щодо незвичного імені хлопчика, його вигадав не Ілон Маск, а Граймс. За її слова, у кожному символі є прихований зміст. Так, X – це невідома змінна, Æ – ельфійське слово "любов" та "штучний інтелект", а A-12 – не що інше, як попередник улюбленого літака Ілона Маска та Граймс. Вимовляється ім'я новонародженого малюка – Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск. 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные родители Звездные дети Новости LifeStyle Илон Маск LifeStyle
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