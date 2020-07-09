В воскресенье, 5 июля, когда рэпер Канье Вэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отметил, что артист может рассчитывать на его поддержку. Теперь он изменил свое мнение. Что стало причиной – читайте в нашем материале.

О решении участвовать в президентских выборах артист сообщил на личной странице в твиттере. Сначала поклонники подумали, что это может быть шутка, но похоже, что исполнитель настроен серьезно. Он сразу получил слова поддержки от Илона Маска.

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Но теперь изобретатель изменил свое мнение и отметил, что его взгляды значительно отличаются от взглядов Канье. Это произошло после того, как Вест описал свои планы, которые стремится реализовать на посту президента США. В интервью изданию Forbes рэпер рассказал, что поддерживает запрет абортов и выступает против тотальной вакцинации. Также он признался, что предложил Илону Маску стать во главе космической отрасли Соединенных Штатов Америки.

Кажется, наши мысли расходятся больше, чем я предполагал,

– написал Маск.

Также он удалил все сообщения в своем профиле в твиттере, где были упоминания о Канье.

Илон Маск передумал поддерживать Канье Вэста / скиншот / Twitter / @ye / фото: Hromadske