Илон Маск и певица Граймс не смогут назвать ребенка именем X Æ A-12

Известный миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Макс, несмотря на большое желание назвать своего шестого сына от певицы Граймс странным именем X Æ A-12, не сможет этого сделать. Причиной стал запрет в Калифорнии называть детей именами, в которых другие обозначения, кроме букв.

Певица Граймс родила Илону Маску сына 5 мая, после чего счастливый отец сразу же поделился в сети первым фото с малышом. Имя, которое он дал ребенку, сначала показалось фанатам шуткой, но впоследствии выяснилось, что X Æ A-12 – это настоящее имя мальчика, которое звездные родители планировали дать ребенку. Правильно произносить это имя нужно, как Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск, сообщает 24 канал.

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Однако юрист Дэвид Гласс в издании TMZ рассказал, что законы штата Калифорния запрещают использование подобных имен – нельзя использовать в именах цифры, римские цифры, знаки, умлаут, эмоджи или другие символы. Таким образом родителей обяжут выбрать для ребенка другое имя, но они смогут подать апелляцию. Впрочем, положительных результатов ожидать не стоит. Вероятно, Маск и Граймс впишут имя мальчика латиницей, но в неофициальных документах он будет называться X Æ A-12.

We really need to see picture of the baby !! Please do share. — Tesla in the Gong (@TeslaGong) May 5, 2020

Добавим, что воздюбленная Илона Маска ранее рассказывала, что не хочет навязывать ребенку гендерных признаков, пока ребенок сам не выберет свой пол, а вместо привычного "он" или "она" артистка призывает употреблять "они". Кроме этого она подробно объяснила странное имя ее ребенка.

Имя мальчика состоит из букв и цифр –X Æ A-12, каждая из которых имеет свое особое значение. X –неизвестная переменная, Æ –эльфийское написание слова "любовь" и "искусственный интеллект", A-12 –предшественник любимого самолета пары SR-17. "Ни какого оружия, никакой обороны, только скорость. Невероятный в бою, но ненасильственный", –объяснила значение имени Граймс и подчеркнула, что А соответствует названию ее любимой песни Archange.