Знаменитый изобретатель и миллиардер Илон Маск и его возлюбленная – певица Граймс стали родителями общего сына. Интрига вокруг имени для мальчика в последние недели только росла, ведь в первую очередь родители хотели дать сыну имя X Æ A-12, но из-за калифорнийских законов вынуждены были изменить цифру на римские – X Æ A-XII. Теперь стало известно, удалось ли им осуществить задуманное.

Согласно информации таблоида TMZ, в свидетельстве о рождении малыша Илона Маска и Граймс действительно указано имя X Æ A-XII. Звездные родители, вероятно, очень довольны результатом и смогут воспитывать сына с желаемым именем. Стоит добавить, что имя мальчика – X, отчество AE A-XII, а фамилия – Маск. Правильно имя сына Маска звучит так: "Икс Эш Эй Твелв Маск" или "Икс Эш Архангел Маск".

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Избранница Илона Маска ранее объясняла значение имени малыша. Так, по ее словам, X – это "неизвестная переменная", Æ – это "эльфийский вариант" аббревиатуры Ai – "любовь и/или искусственный интеллект", также именно так называется одна из песен из последнего альбома артистки, а A-12 – это дань уважения разработанному для ЦРУ США самолету-разведчику Lockheed A-12. Сначала в Калифорнии не хотели регистрировать имя X Æ A-12, потому что оно состоит только из букв, но они пошли навстречу изобретателю, когда тот изменил цифру 12 на римские XII.

Стоит добавить, что для певицы 32-летней Граймс ребенок стал первенцем, а вот для 48-летнего инженера Маска – уже шестым сыном.