Илон Маск развлекается с новорожденным сыном: видео покорило сеть

Новоиспеченная мамочка Граймс не спешит показывать себя публике после первых родов. Певица активно демонстрирует развлечения бойфренда Илона Маска с шестым сыном. Кажется, счастью изобретателя нет предела, ведь новое видео подтверждает, что он не отходит от сына ни на шаг.

На протяжении всей беременности своей девушки Илон Маск отказывался от любых комментариев относительно отцовства. Однако после рождения сына около недели назад он радостно позирует с малышом на камеру и не скрывает того, что теперь живет под одной крышей с его матерью певицей Граймс. Так, звезда опубликовала чувственное видео в инстаграм-сторис, которое разлетелось по сети.

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На кадрах папочка-миллиардер лежит в постели и держит своего сына на руках, поглаживая по спине. Судя по всему, Илон Маск, имеющий большой опыт воспитания детей, разделяет родительские обязанности с новоиспеченной мамой и дает Граймс восстановиться после изнурительных родов.

Следует отметить, что настоящий шквал обсуждений в сети вызвало имя – формула, которую знаменитые родители выбрали для своего сына – X Æ A-12. Исполнительница объяснила такое странное решение: X – неизвестная переменная, Æ – эльфийском написания слова "любовь" и "искусственный интеллект", A-12 – предшественник любимого самолета пары SR-17. Однако Илон Маск не сможет назвать своего сына именно так, ведь в Калифорнии существует запрет, согласно которому в имени должны быть только буквы и никаких других обозначений. Вероятно, изобретатель и Граймс впишут имя мальчика латиницей – Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск, но в неофициальных документах он будет оставаться X Æ A-12.