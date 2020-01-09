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Илон Маск и певица Граймс ждут рождения малыша, – СМИ

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Илон Маск и певица Граймс / Getty Images

В сети обсуждают возможную беременность 31-летней канадской артистки. Поводом для этого стало новое сообщение звезды в инстаграме, на котором она появилась обнаженной и с изображением младенца на животе. А ее комментарий о беременности лишь подтвердил догадки поклонников.

Дебютное публичное появление изобретателя Илона Маска и эпатажной канадской певицы и продюсера Граймс состоялось в мае 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С тех пор влюбленных видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми генерального директора SpaceX.

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Разговоры о вероятной беременности спровоцировала сама Граймс, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлесс.

Грудь звезда прикрыла длинными косами, а для большего эпатажа выбрала цветные линзы. Однако главным элементом фотографии стало изображение малыша на обнаженном животе певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grimes (@grimes)

Отметим, что первое фото, которое появилось на странице знаменитости, не прошло цензуру социальной сети, ведь на нем Граймс засветила соски. Однако поклонники успели отреагировать на экстравагантный кадр, оставив красноречивый комментарий: "Мне нравится, что ты не скрыла грудь, выглядишь потрясающе".

Я думала о том, чтобы их скрыть. Но мне кажется, что без сосков фото выглядит не так дико. А беременность – это очень дикое и воинственное состояние,
– написала исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grimes (@grimes)

Заметим, что эта беременность станет первой для 31-летней Граймс. В то же время ее избранник воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные мамы Илон Маск
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