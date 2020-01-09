Илон Маск и певица Граймс ждут рождения малыша, – СМИ

В сети обсуждают возможную беременность 31-летней канадской артистки. Поводом для этого стало новое сообщение звезды в инстаграме, на котором она появилась обнаженной и с изображением младенца на животе. А ее комментарий о беременности лишь подтвердил догадки поклонников.

Дебютное публичное появление изобретателя Илона Маска и эпатажной канадской певицы и продюсера Граймс состоялось в мае 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С тех пор влюбленных видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми генерального директора SpaceX.

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Разговоры о вероятной беременности спровоцировала сама Граймс, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлесс.

Грудь звезда прикрыла длинными косами, а для большего эпатажа выбрала цветные линзы. Однако главным элементом фотографии стало изображение малыша на обнаженном животе певицы.

Отметим, что первое фото, которое появилось на странице знаменитости, не прошло цензуру социальной сети, ведь на нем Граймс засветила соски. Однако поклонники успели отреагировать на экстравагантный кадр, оставив красноречивый комментарий: "Мне нравится, что ты не скрыла грудь, выглядишь потрясающе".

Я думала о том, чтобы их скрыть. Но мне кажется, что без сосков фото выглядит не так дико. А беременность – это очень дикое и воинственное состояние,

– написала исполнительница.

Заметим, что эта беременность станет первой для 31-летней Граймс. В то же время ее избранник воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.